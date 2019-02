Češi natáčejí výpravný dokument o konci civilizací

Filmový štáb už navštívil Amazonii a Velikonoční ostrovy. Dál se chystá do Spojených států, na Sibiř nebo do Egypta, ale třeba také do světových vývojových středisek automobilového průmyslu nebo mobilní komunikace. Podle tvůrců už se totiž v dějinách mnohokrát stalo, že jeden vynález zcela změnil budoucnost celých společností.

Film o kolapsu civilizací

"Je evidentní, že se s dnešním světem něco děje. A protože my všichni se zabýváme světem, kontinenty či civilizacemi, řekli jsme si, že se pokusíme filmem zachytit obraz světa na pozadí dlouhých časových řad. Tyto časové úseky ukazují relevantní trendy. Zajímá nás, jak civilizace vznikají, jak se mění a transformují, ale také to, jak spěly k zániku," řekl Dotyku egyptolog a šéf Českého egyptologického ústavu, profesor Miroslav Bárta.

FOTOGALERIE

Podobně popisuje svou motivaci Horký. "Dvacet let cestuji s kamerou po světě a točím. Vidím přitom, jak se svět mění a vyvíjí. Říkal jsem si vždycky, že svým posledním filmem bych chtěl ty změny zdokumentovat. Pak jsem se potkal s profesorem Bártou, nás oba zajímá totéž téma, a lekl jsem se, že ten poslední film přišel možná až příliš brzy! Ale třeba mi pak zbudou síly a ještě něco natočím."

Film bude vznikat dva až tři roky a podle režiséra Petra Horkého sleduje kontrast populací lidí na různém stupni vývoje, jež se střetávají a ovlivňují jedny druhé. Podle Bárty vykazují všechny civilizace některé společné znaky - všechny jsou například determinovány prostředím a zdroji energie, které mohou využít, každá má hierarchické uspořádání, ve všech existují hodnotové systémy a v jejich rámci elity, které mají i svá slabá období.

"U všech civilizací najdeme mýty, které definují i jejich zánik. Naším cílem je poukázat na faktory, jež vedly v různých dobách a na různých místech k jejich restartu," popisuje Horký. "Zajímají nás proto oblasti, kde se nacházejí společenství ve fázi změny."