Chicago má prim: za starostku si zvolilo černošku žijící v manželství se ženou

Chicago se stalo v úterý dosud největším městem Spojených států, které si za starostku zvolilo příslušnici hned několikanásobné menšiny. V čele města stanula Afroameričanka žijící v homosexuálním manželství, šestapadesátiletá právnička Lori Lightfootová, bývalá federální státní zástupkyně a politický nováček.

Nejen na sousedním Slovensku začínají voliči při volbě do vysokých funkcí spoléhat na nové tváře s vírou, že se dokáží lépe vypořádat s tíživými dlouhodobými problémy. Největší město na středozápadě Spojených států amerických Chicago, které se už léta potýká s ekonomickou nerovností a s velkou mírou pouličního násilí spojeného s přestřelkami, zvolilo v úterý za starostku bývalou federální státní zástupkyni Lori Lightfootovou. Informuje o tom agentura AFP.

Lightfootová porazila ve volbách dvaasedmdesátiletou Toni Preckwinkleovou, kariérní političku za americké Demokraty a rovněž Afroameričanku, a to s velkým rozdílem 74 ku 26 procentům. Ve funkci nahradí odcházejícího starostu Rahma Emanuela z Demokratické strany, bývalého prvního šéfa kanceláře amerického prezidenta Baracka Obamy po jeho nástupu do Bílého domu.

"Stáli jsme proti mocným zájmům," prohlásila Lightfootová ve svém vítězném projevu, při němž měla po boku svou ženu a mladou dceru. Voliče ocenila, že udělali víc než jen dějinný krok, protože vytvořili hnutí, které může věci měnit.

Lightfootová je podle AFP první starostkou Chicaga hlásící se otevřeně ke gay orientaci a současně první Afroameričankou v této funkci. Od roku 1837 zvolili chicagští občané do čela města pouze jednoho černošského starostu a jednu starostku. Její volba navíc znamená pro toto 2,7milionové středozápadní město zásadní změnu, protože v něm po desetiletí vládla zakořeněná stranická politika, v níž o všem rozhodovaly dohody "zasvěcených" a lidí zevnitř těchto stran.

"Volba se stala celoměstským odmítnutím politického establishmentu na starostovské úrovni," sdělil AFP Evan McKenzie, profesor politických věd chicagské vysoké školy University of Illinois.

Snížit násilí a nerovnost

Úkoly, s nimiž se bude muset nová starostka vypořádat, přitom nejsou vůbec jednoduché. Mezi hlavní problémy Chicaga patří podle AFP zejména vysoký počet obětí pouliční střelby, která souvisí s válkami gangů a obchodem s drogami - počty mrtvých přitom převyšují jiná velká americká města, konkrétně jen loni bylo v Chicagu takto zavražděno 550 lidí. Další palčivou věcí je vysoká míra politické korupce, která je podle AFP spojená s tím, že město byla dlouhá léta pouze baštou Demokratů.

"Hlavním poselstvím těchto voleb je, že lidé chtějí nové nápady a čistší městskou správu," prohlásil McKenzie.

Obyvatelé Chicaga si od voleb slibují také to, že se podaří vyřešit velkou nerovnost životních podmínek různých městských komunit - zatímco pouliční násilí a obchod s drogami trápí zejména chudé čtvrti na jihu a na západě, obývané převážně Afroameričany, obchodní střed města a oblasti na severu se těšily v posledních letech hospodářskému rozmachu.

Lightfootová mezi své volební sliby zařadila právě to, že ekonomickou nerovnost sníží a městskou správu vyčistí od korupce. Hodlá zvýšit možnosti dostupného bydlení, bojovat proti bezdomovectví a kriminalitě a dohlédnout na městskou policii, jejíž nedávná historie s sebou nese podle McKenzieho řadu nezákonných praktik.

Její předchůdce ve funkci Emanuel ztratil politické body poté, když se začal zabývat smrtí sedmnáctiletého černocha Laquana McDonalda. Toho v roce 2014 zastřelil policista Jason Van Dyke poté, co na něj teenager vytáhl nůž. Policejní video v autě ale prokázalo, že Van Dyke vypálil do mladíka 16 nábojů i poté, co ten už ležel na zemi. Soud ho proto poslal na sedm let do vězení.

Emanuel byl podezříván, že se pokusil Van Dykeův čin přikrýt. Poté, co byl loni v září policista odsouzen, oznámil, že už nebude znovu kandidovat.