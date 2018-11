Čínský styl "digitálního autoritářství" sílí po celém světě, říká nová studie

Vlády po celém světě posilují využívání těch online nástrojů, které v mnoha případech inspiroval čínský model potlačující nesouhlasné projevy a zpřísňující kontrolu ze strany moci. Globální svoboda internetu už osm let v řadě ubývá. Uvádí to francouzská agentura AFP s odkazem na aktuální údaje z každoroční studie Freedom House o ochraně lidských práv.

Každoroční studie Freedom on the Net (Svoboda na internetu) americké neziskové organizace Freedom House vychází z výzkumu prováděného v 65 zemích světa. Podle jeho výsledků se globální internetová svoboda během posledních osmi let trvale snižuje, a to v důsledku toho, co organizace nazvala jako "digitální autoritářství". Podle výsledků za rok 2018 "otravují" digitální prostor stále víc dezinformace a online propaganda, zatímco neomezené sbírání osobních údajů narušuje lidské soukromí.

"Demokracie se v digitálním věku potýká s problémy, zatímco Čína vyváží svůj vlastní model cenzury a dozoru, aby dohlížela na šíření informací jak ve své zemi, tak i v zahraničí. Tento model představuje hrozbu pro otevřený internet a snižuje šance na to, aby na světě přibylo demokracie," citovala agentura AFP prezidenta Freedom House Michaela Abramowitze.

Podle organizace Freedom House uspořádali čínští představitelé mezinárodní sjezd zaměřený na kontrolu informací, kam pozvali zástupce 36 ze 65 hodnocených zemí, a poskytli svá telekomunikační a sledovací zařízení řadě zahraničních vlád.

"Obvinění ze strany Freedom House je nepodložené, neprofesionální, nezodpovědné a má své postranní důvody," uvedl včera v reakci na studii mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kang na pravidelném tiskovém briefingu v Pekingu. Kybernetický prostor je podle něj složitý a vyžaduje, aby "globální společenství včetně vlád, podniků, think tanků a médií, přijalo konstruktivní postoj k jeho zachování".

Podle zprávy Freedom House celkem 17 vlád schválilo nebo navrhlo zákony omezující online média ve jménu boje s "fake news" a 18 zemí zvýšilo internetové špehování a oslabilo ochranu hesel, aby mohlo lépe sledovat své občany. Od června 2017 do května 2018 klesla podle této studie internetová svoboda ve 26 zemích. K jejímu posílení došlo jen v 19 zemích, ale změny k lepšímu byly většinou jen nepatrné.

"Čínská techno-dystopie"

Jednu z největších hrozeb představuje podle organizace Freedom House snaha Číny, aby se digitální svět přetvořil k jejímu "techno-dystopickému obrazu" (dystopie je idea fiktivní společnosti, jež se vyvinula špatným směrem - k totalitní formě vlády a k omezování osobní svobody - a to tím, že to přehnala s ideologickými principy, pozn. red.).

Freedom House v tomto směru zmínila požadavek Číny na zajištění "kybernetické bezpečnosti", podle něhož musí lokální i zahraniční společnosti "okamžitě zastavit šíření zakázaného obsahu a zajistit, že údaje o čínských uživatelích bude mít země k dispozici".

Za tímto nařízením pak následovaly stovky nových směrnic týkajících se toho, co lidé smějí či nesmějí na internetu dělat, a také přísnější kontrola používání VPN neboli virtuální privátní sítě. Tu používají někteří uživatelé internetu právě k tomu, aby zmenšili svou "digitální stopu" a snížili své sledování třetími subjekty.

Ve zprávě se dále uvádí, že podle uniklých dokumentů a dalších důkazů zadržuje Čína kvůli nenásilným online aktivitám až milion muslimů v internačních táborech v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. "Zdá se, že Čína využívá velké technologické firmy zabývající se telekomunikační infrastrukturou k tomu, aby rozšířila svou nadvládu v oblasti dozoru," uvádí Freedom House.

Podle šéfa Freedom House Michaela Chertoffa, bývalého tajemníka vnitřní bezpečnosti Spojených států, budují firmy jako Huawei - jež mají ve velké míře zákaz uzavírat kontrakty ve Spojených státech a v Austrálii - infrastrukturu na mnoha místech světa, včetně Afriky a Latinské Ameriky. "Tím, že tyto země používají technologie, které může čínská vláda využít ke shromažďování informací, se otevírá možnost k vytěžení informací i od nich," uvedl Chertoff.

"Potlačte nesouhlas"

Podle studie čelí online svoboda hrozbám jak v autoritářských, tak i v demokratických státech.

Globální žebříček počtu odstavení od internetu vede Indie s dosavadní více než stovkou hlášených incidentů jen za rok 2018. Podle indické vlády je prý potřeba zabránit šíření dezinformací a podněcování k násilí. "Odříznutí internetových služeb představuje drastický zásah do osobních práv občanů. Ačkoli je úmyslně falešný obsah skutečným problémem, některé vlády používají fake news jako záminku k upevnění kontroly nad informacemi a k potlačení nesouhlasných reakcí," prohlašuje výzkumník společnosti Freedom House Adrian Shahbaz.

Shahbaz uvedl, že stále víc vlád včetně Saúdské Arábie zaměstnává "armády trolů" k tomu, aby mohly manipulovat se sociálními médii a v mnoha případech utopit hlas disidentů. "Sociální média se tak stala nástrojem autoritářské diplomacie," dodal.

Také ve Spojených státech ubylo podle výzkumníků Freedom House v uplynulém roce částečně internetové svobody, a to kvůli zrušení pravidla o "síťové neutralitě". Tato neutralita zajišťovala, že všechna data se budou na internetu šířit stejně rychle, bez toho, aby byl některý internetový provoz z komerčních či jiných důvodů"zpomalován" nebo "zrychlován". Americká Federální komise pro spoje (FCC), ovládaná republikány, ale loni v prosinci navzdory protestům toto pravidlo zrušila s tím, že rozhodnutí vstoupilo v platnost v polovině letošního roku. Krok byl vítězstvím pro kabelové firmy a mobilní operátory, kterým umožňuje určovat, k jakému obsahu se nyní uživatelé dostanou. Podle Freedom House to znamená pro internetovou svobodu v USA ohrožení.