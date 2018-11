Editorial 40/2016: Jak vrátit Česku hrdost

Na co můžeme být jako Češi hrdí? Že umíme skvěle hokej? To už přestává platit. Že máme nádhernou Prahu a další města s téměř nedotčeným historickými jádry? To je jistě pravda, ale není to naše zásluha, je to hodnota zděděná po předcích. To samé platí o bohatém kulturní dědictví například v podobě Dvořákovy a Smetanovy hudby.

Pokud se budeme orientovat čistě na současnost, mohli bychom být pyšní snad na to, že tahle země je přes všechny problémy stále ještě schopna vyrobit osobní i nákladní auto, tramvaj, lokomotivu, traktor i letadlo. Tedy průmyslové výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Někomu to přijde jako hodně zploštělé vnímání světa, ale jisté je, že takto materialisticky lze poměřovat vzdělanostní a dovednostní úroveň jednotlivých národů celkem objektivně.

Ano, máme možná i nejlepší pivo na světě, krásné sklo, jsme špičkoví ve výrobě antivirových programů či ultralightů, ale na tom sotva může ekonomika desetimilionové země stát.

Proč opět krachují průmyslové podniky

V aktuálním vydání magazínu Dotyk se zabýváme tím, proč Česko ze svých bohatých průmyslových tradic dále ustupuje a v jisté podobě pokračuje proces bankrotů, který započal v devadesátých letech. Tehdy to ale bylo způsobeno hlavně celkově naddimenzovanou výrobou v hutnictví a těžkém strojírenství, taktéž orientací na „měkké" východní trhy. Nad aktuálními důvody se zamýšlí David Tramba v článku Tradiční průmysl v Česku skomírá. A uvolňuje místo montovnám.

Pojednává o aktuálních problémech několika českých průmyslových podniků a řeší také masivní příchod zahraničního kapitálu v podobě tzv. montoven. Zaujme vás jistě mnohé. Třeba to, že přes firmy vlastněné cizím kapitálem z Česka loni odteklo na dividendách rekordních 346 miliard korun (!).

S tím souvisí rozhovor, který jsme vedli s podnikatelem Karlem Havlíčkem. Proč ani čtvrt století po sametové revoluci zde nevyrostla úplně nová generace českých průmyslových podniků a průmyslníků, která by se zařadila do „první ligy"? A proč se nijak výrazně neprosazují ani firmy z oblasti „nové ekonomiky"? Šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR to vše vysvětluje i nezájmem mladé generace o podnikání. Více se dočtete v článku Karel Havlíček: Chybí nám generace nadšenců.

V časech našich dědů a pradědů, kdy lidé ještě skutečně bojovali o skývu chleba a střechu nad hlavou, to tak určitě nebývalo. Pravdou ale je, že i v těch dobách firmy padaly a krachovaly. Byznys byl vždy jak na houpačce, ač si dnes některá období našich dějin idealizujeme. O tom všem je text Honzy Štětky Historie krachů a zlatých časů.

K Heydrichovu výročí

Věrný manžel, otec čtyř dětí, milovník vážné hudby, přeborník v šermu a znalec několika světových jazyků. I to byl Reinhard Heydrich. Muž, který zároveň řídil gestapo, tvrdě germanizoval Čechy a Moravu, zorganizoval židovský holocaust. Této pozoruhodné postavě Třetí říše, která tolik poznamenala osud českého národa, se ve svém článku Nástup Hitlerova predátora věnuje taktéž Honza Štětka.

Je to totiž 75 let, co Heydrich usedl na Pražském hradě a stal se zastupujícím říšským protektorem. Jak prominentní nacista skončil, víme všichni. „Heydrich přišel zabít český národ a český národ ho za to zabil," připomíná autor výstižná slova profesora a disidenta Václava Černého.

Doporučuji všem, kteří věří, že historie se může kdykoliv opakovat a jakákoliv válka dokáže i kultivované lidi proměnit ve vraždící monstra.

Rozhovor nejen o brexitu

Čtenářům, kteří mají potíž zorientovat se v současném světě, vřele doporučuji i rozhovor našeho stálého spolupracovníka Karla Hvížďaly s právním filozofem Jiřím Přibáněm, který působí na cardiffské univerzitě. Je hlavně o důsledcích nedávno odhlasovaného vystoupení Velké Británie z EU. „Brexit a kampaň vedená před ním mají však i obecnější rozměr, protože se znovu potvrdilo, že v demokracii nevítězí ti, jejichž argument je pravdivější, ale přesvědčivější," říká například profesor Přibáň.

Hovoří však i o důsledcích globalizace. „Představa, že na globální problémy je nejlepší odpovědí národní stát, který nás ochrání před všemi riziky a současně nám zajistí všechny civilizační výdobytky, je naivní i nebezpečná, ale v současnosti stále populárnější, protože alternativy selhávají. Ukázal to i brexit a další krize, jakými prochází dnešní EU," můžete si též přečíst v rozhovoru Jiří Přibáň: Největším ohrožením civilizace je národní suverenita.

S Dotykem do vody

Mrzí vás, že léto, i to babí, je už asi definitivně u konce a přijdou podzimní plískanice? Iluzi o létě u vody si můžete ještě prodloužit v některém z českých akvaparků. Vyrostly kolem nás jak houby po dešti, zvlášť když byly podpořeny evropskými dotacemi.

Než někam s rodinou vyrazíte, přečtete si článek Davida Tramby Kdo umí vydělat na byznysu s akvaparky, kde se dozvíte nejen, kolik kde stojí vstupné, ale také to, že soukromým vlastníkům vodních rájů se daří lépe než těm komunálním.

Čím to asi bude? Že by někudy unikala voda?

Co je české, to je chutné?

Od ledna příštího roku bude naše už beztak přebujelá legislativa obsahovat další zajímavý paragraf. Definuje, co je to česká potravina. Táňa Králová ve svém článku Česká potravina aneb Jak obalamutit spotřebitele vysvětluje, že nová úprava – která se tváří, že je ve prospěch spotřebitelů – chrání hlavně domácí výrobce před zahraniční konkurencí.

A už jsou tady i nápady, jak cizozemskou konkurenci ještě více omezit a vytlačit ze supermarketů. Když to tahle půjde dál, budou brzy na hranicích obnoveny pašerácké stezky, abychom si mohli dát poživatelného buřta. Takto se mezi světovou podnikatelskou elitu rozhodně nevrátíme.

Přeji vám hezké čtení.

Tiráž

DOTYK, týdeník,

36. číslo, 1. 9. 2016,

Praha, ev. č. MK ČR E 21111

ISSN 1805-9465

Vydavatel:

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

U Trezorky 921/2, Jinonice

158 00 Praha 5

IČ: 01440578

Ředitelka redakcí a šéfredaktorka:

Eva Hanáková

Redakce:

Naďa Kubalíková, editorka

Jiří Pšenička, šéfreportér

Martin Mařík, redaktor/reportér

Jan Štětka, redaktor/reportér

Táňa Králová, redaktorka/reportérka

Lukáš Rozmajzl, redaktor

Jan Řápek, Jana Ada Kubíčková/elévové

Jan Rasch, fotograf

Miloslav Budka, korektor

Titulní strana:

Riana Šťáhlavská

Inzerce:

Blahoslav Fořt

Jana Bouberlová (grafika)

IT:

Michal Popelka, Chief Digital Officer

Neoznačené fotografie:

Profimedia, Shutterstock

Kontakt:

mail@tabletmedia.cz

inzerce@tabletmedia.cz

jmeno.prijmeni@tabletmedia.cz

telefon: + 420 731 190 223

web: www.dotyk.cz

Eva Hanáková: @HanakovaEva

Autorská práva vykonává vydavatel, jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli (mechanickým či elektronickým) způsobem i v jiném než českém jazyce je bez písemného svolení vydavatele zakázáno.

Ke stažení je zdarma v App Store a v Google Play.