Elvíra Ptáková Filipovičová: Chtěla jsem budovat komunismus, byla jsem pitomá

/PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ/ Jako dítě zažila, jak její kamarádi umírají hlady. Její děd se stal obětí stalinských čistek. Přesto věřila, že komunismus je to nejlepší, co může lidstvo potkat. Vzala si muže, který přijel z Československa studovat do Moskvy a společně se zavázali, že odjedou pomáhat kolchozu do odlehlého území v altajské oblasti. Dnes je Elvíra Ptáková vědkyně a spisovatelka, žije střídavě v Čechách a v Rusku.