Facebook se omluvil šéfovi Trumpových sociálních sítí, že ho omylem zablokoval

Všechno začalo toto pondělí, když se ředitel sociálních médií Bílého domu Dan Scavino na svém Facebooku ozval, že mu platforma brání odpovídat na komentáře.

"Úžasné. Proč mi bráníte vkládat odpovědi na komentáře followerů, kteří se ode mě odpojili, a to na mé vlastní facebookové stránce? Lidi přece mají právo je znát. Proč mě umlčujete? Dejte mi vědět, prosím," napsal Scavino.

Jeho poznámku o den později okamžitě rozvířil i sám americký prezident Donald Trump, který na svůj Twitter napsal, že na tuhle věc se tedy "podívá" - byť v té době už byly všechny funkce Scavinova facebookového účtu opět obnoveny.

Trump se navíc k této otázce vrátil i během úterní společné tiskové konference s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem a označil ji za diskriminaci členů své strany: "Je to diskriminace a je to velká diskriminace. S těmi partami, co provozují Facebook, Google a Twitter, se něco děje a já si myslím, že s tímhle musíme skoncovat."

Dodal také, že všechny tři platformy mají v této věci tajnou dohodu. A na Twitteru pak pokračoval: "Facebook, Google a Twitter, nemluvě o zkorumpovaných médiích, jsou tooolik na straně radikálních levicových demokratů. Ale žádný strach, my stejně vyhrajeme, právě tak jako dřív!"

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA