Od sociální sítě pro studenty k ovládnutí světa. Facebook slaví 15. narozeniny

Přesně před 15 lety vznikla dnes nejrozšířenější sociální síť Facebook. Původně to měla být pomůcka, na které by studenti a profesoři amerického Harvardu sdíleli mezi sebou své materiály, fotografie a informace. Za 15 let však z Facebooku vyrostl internetový gigant, který se stal doslova synonymem pro sociální sítě, a ze svého zakladatele Marka Zuckerberga udělal jednoho z nejbohatších lidí na světě. Neobešlo se to však bez celé řady kontroverzí a skandálů.