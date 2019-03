Özil znovu pobouřil Německo, prý požádal Erdogana, aby mu šel za svědka

Jak to vypadá, s vhodnou, či nevhodnou účastí na soukromých oslavách nemají problém jen čeští politici. Němce tento týden opět znepokojil záložník Arsenalu a bývalý německý reprezentant Mesut Özil. Ten podle bulvárního deníku Bild požádal osobně tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby mu byl svědkem na svatbě, kterou chystá v létě s bývalou Miss Turecko Amine Gulseovou.

FOTOGALERIE

Není to poprvé, kdy Němci Özila kritizují kvůli jeho veřejně projevovaným sympatiím vůči tureckému vůdci. Už loni v květnu vyvolal tehdy devětadvacetiletý fotbalista velké kontroverze tím, že se s Erdoganem vyfotil, načež mu coby "svému prezidentovi" věnoval svůj reprezentační dres. Všeobecnou nelibost vůči hráči pak podtrhl katastrofální výsledek německého reprezentačního týmu na mistrovství světa v Rusku, kde vypadl hned v prvním kole, a Özilův matný výkon v něm. Němci se začali ptát, jak je to vlastně s jeho loajalitou vůči Německu

Rodilý Němec s tureckými kořeny Mesut Özil (který měl naopak při předchozím fotbalovém mistrovství klíčovou zásluhu na tom, že Německo vyhrálo) nakonec prohlásil, že za veškerou kritikou proti němu stojí rasismus šéfa německého fotbalového svazu Reinharda Grindela, a na protest vystoupil loni v červenci z reprezentace. "V očích Grindela a řady fanoušků jsem Němec, jen když se vyhrává. Když se prohrává, jsem imigrant. Narodil jsem se a vyrostl v Německu, tak proč pro lidi nejsem Němec?" napsal tehdy Özil na svůj Facebook.

Protestuje i šéfka úřadu kancléřky

Teď ale opět vzedmul vášně. Nejprodávanější německý bulvární deník Bild v neděli oznámil, že Özil se svou snoubenkou, modelkou a bývalou Miss Turecko Amine Gulseovou nejenže osobně pozval v Istanbulu Erdogana na svou svatbu, ale navíc ho požádal, aby mu šel za svědka.

Tato informace okamžitě vyvolala v Německu další ostrou kritiku, protože německá vláda má s Ankarou v posledních letech ostré rozpory kvůli tomu, že turecký prezident podle ní opakovaně jedná v rozporu s demokratickými zásadami a často vystupuje nepřátelsky i vůči zemím Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP.

Ke kritickým hlasům se připojila i politička CDU Helge Braunová, německá parlamentní státní tajemnice při spolkové ministryni školství a výzkumu a šéfka úřadu Angely Merkelové. Ta Bildu sdělila, že pokud by to Özil skutečně udělal, navzdory vší kritice, která se na něj kvůli jeho přátelským vztahům s Erdoganem už v Německu snesla, velmi by ji to zklamalo. "Jestli v tom bude pokračovat, zklame spoustu fotbalových fanoušků - mě taky!" prohlásila Braunová.

Podle ní jde sice o fotbalistovo soukromé rozhodnutí, které je třeba respektovat, ale měl by si také uvědomit, že zejména pro mladé Turky představuje vzor - a vzhledem k tomu, že žije v Německu, vzor ne právě úplně vhodný.

"Fotbalisté tvoří v naší společnosti symboly, s nimiž se lidé ztotožňují daleko víc než s ministry. Takže tu vzniká otázka: za kolik se prodá někdo, kdo si na sebe navlékal německý národní dres?" uvedla Braunová.

Podobně se vyjádřil také poslanec Alexander Graf Lambsdorff. "Svatba Mesuta Özila je jeho soukromou záležitostí, ale je to světová hvězda, kterou lidé sledují, takže je to z politického hlediska samozřejmě škoda."

Na Özilův postoj nehledí příliš přátelsky ani politici, kteří mají podobně jako on turecké předky. Například spolupředseda strany Svaz 90/Zelení Cem Ozdemir, jenž má oba rodiče Turky, prohlásil, že pozvat tureckého vůdce bylo od fotbalisty nevhodné. "Měl by si uvědomit, že má své povinnosti jako vzor pro ostatní," zopakoval Ozdemir podobnou výtku jako Braunová.

Zdůraznil přitom, že fotbalista patří k nejpopulárnějším světovým hráčům - na jeho oficiálním facebookovém profilu ho sleduje 31 milionů followerů, na Instagramu 19,1 milionu a na Twitteru 23,9 milionu.