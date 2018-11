Fráňa Šrámek: před 140 lety se narodil básník věčného mládí

Jeho revolucí posedlí generační kolegové-literáti mu vyčítali, že utekl z boje do idylického „kraje stříbrných větrů". Dnes však na dílo S. K. Neumanna, Marie Majerové či Ivana Olbrachta usedá prach, zatímco lyrik Fráňa Šrámek je stále živý a populární. A to přesto, že 19. ledna uplyne 140 let od jeho narození.