Francouzská obec řešila problém. Češi hrající výsadkáře měli repliky samopalů

/VIDEO/ Francie si o uplynulém víkendu připomněla 75. výročí vylodění spojenců v Normandii. Vzpomínkových oslav se zúčastnili i členové českého vojenského historického klubu ztvárňujícího výsadkáře 82. výsadkové divize USA, která se invaze zúčastnila. Z města Sainte-Mère-Église je ale vyprovodila policie. Důvod? Měli nefunkční repliky samopalů a místní vyhláška zakazuje nosit cokoli, co připomíná zbraň.

Čeští reenactoři - členové vojenského historického klubu ztvárňujícího americké výsadkáře z druhé světové války - navštívili v rámci oslav 75. výročí "Dne D" většinu míst, jimiž prošli skuteční příslušníci 82. výsadkové divize, jinak první výsadkové divize v americké armádě. Ta strávila v Normandii v bojích 33 dnů, pak se vrátila zpátky do Británie. Její čeští napodobitelé ve spolupráci s francouzskými reenactory z města Carentan chtěli připomenout její působen. Už v pátek 8. června se proto nechali rozvést vojenskými náklaďáky GMC do doskokových zón, kam se v červnu 1944 snášeli skuteční vojáci z divizních pluků.

"Naším úkolem bylo vydat se od místa doskoku k mostu Beuzeville-la Bastille přes řeku Douve, což byl point 508. výsadkového pluku, který jsme představovali. Po jednotlivých družstvech jsme tam měli během noci dojít a ráno zamířit do tři kilometry vzdálené obce La Fière, kde se nachází velký monument Iron Mike. připomínající americké parašutisty, kteří zde v roce 1944 bojovali. To jsme udělali a celá cesta stále probíhala bez jakýchkoli problémů. Od La Fière jsme se vydali do Sainte-Mère-Église," popisuje cestu českých "výsadkářů" jeden z členů zmíněného klubu, vystupující pod přezdívkou Cube John.

Podle jeho slov upozornili francouzští reenactoři ještě před cestou své české kolegy, že jejich výstroj druhoválečných bojovníků by neměla zahrnovat žádné funkční repliky zbraní, na něž jsou Francouzi po řadě teroristických útoků citliví. Češi se podle něj tomuto požadavku plně přizpůsobili. "Místo skutečných výsadkařských útočných nožů M3 jsme měli jen jejich gumové repliky. Místo samopalů jsme si vzali nefunkční repliky Denix, které jsou i ve Francii volně prodejné. Navštívili jsme s nimi většinu míst spojených s Dnem D, včetně pláží Utah i Omaha, a nikdy nikde nevznikl žádný problém," tvrdí Cube John.

V Sainte-Mère-Eglise však existuje místní vyhláška, která zakazuje objevit se na veřejnosti s čímkoli, co připomíná zbraň. Čeští příznivci oživené historie o ní sice věděli, ale protože městečko leží na trase, kterou prošli skuteční američtí výsadkáři, chtěli jím projít také. "Počítali jsme s tím, že může nějaký problém nastat. Nenapadlo nás ale vůbec, že to bude takový problém," vysvětluje český reenactor.

Podle něj došlo ke konfrontaci hned na první křižovatce ve městě, kde si průvodu mužů ve výsadkářských uniformách všimla postarší francouzská řidička. "Okamžitě na nás začala afektovaně křičet: No weapons!, vysvětlit si nic nedala a po chvíli křiku odjela. Pravděpodobně právě ona dala místním četníkům echo, takže na náměstí už na nás čekali," vzpomíná Cube John.

Když skupina došla přes dvě ulice na náměstí, získala si okamžitě pozornost místního četníka, který ji zadržel a současně přivolal posily. České napodobitele válečných výsadkářů pak odvedl do neprůjezdné ulice, kde museli čekat na příjezd dalších policistů. Po nějaké době dorazili dva nebo tři ozbrojení příslušníci s rukama na zbraních v rozepnutém pouzdře, kteří začali situaci řešit. "Vysvětlili jsme jim, že nemáme zbraně, ale hračky. Pochopil bych, kdyby je chtěli zkontrolovat nebo nám řekli, ať je schováme, ale oni po dlouhé debatě došli jen k závěru, že musíme zůstat na místě a čekat," líčí český příznivec oživené historie.

Mezitím se skupina stala podle jeho slov velkou atrakcí pro místní obyvatele, protože muži v dobových historických uniformách amerických parašutistů nejsou ani v Normandii k vidění každý den. Lidé se s nimi fotili, policie to ale okamžitě začala zakazovat a nařizovat, ať pořízené snímky smažou.

Po nějaké době dorazili další tři policisté v civilu, kteří zadrženým hobbyistům objasnili, že podle místní vyhlášky se na veřejnosti nesmí objevit nic, co se byť jen podobá zbrani. "Řekli jsme: fajn, ale co dál? Měli jsme k dispozici ještě dva náklaďáky GMC, tak jsme jim nabídli, že je přivoláme a uklidíme zbraně do nich. Ani to ale nebylo možné. Nakonec jsme museli všechny repliky zabalit do dek, umístit na ruční vozík, policisté k nám přivolali eskortu tří samopalníků a v jejich doprovodu jsme museli vozík odtáhnout až na parkoviště k náklaďákům. Tam policie vyklidila jeden roh od všech civilistů a teprve na tomto místě začala kontrolovat zbraně, byť bylo na první pohled zřejmé, že jde o nefunkční repliky," prohlašuje reenactor.

Zkontrolované zbraně mohli reenactoři konečně naložit do náklaďáků a policie je vyzvala, ať odjedou. "Sami policisté nám řekli, že kromě místní vyhlášky jsme žádný zákon neporušili. Dokonce ani nechtěli vidět naše doklady. Celé to bylo trochu bláznivé. Jen kousek od místa, kde nás zadrželi, je obchod pro reenactory, kde se tytéž repliky volně prodávají. Chápu sice obavu Francouzů z terorismu, ale teroristé by se sotva převlékli do druhoválečných uniforem a postupovali takto nápadně," podotýká Cube John. Ze Sainte-Mère-Église odjeli reenactoři na další část oslav, kde podle něj opět už žádná potíž nevznikla.

Problém s místními vyhláškami, které různým způsobem upravují možnost použít při rekonstrukcích historických událostí zbraně, mají ve Francii i tamější spolky vojenské historie. V loňském roce se stal známým případ, kdy prefektura francouzského departementu Meuse zakázala příznivcům oživené historie, ztvárňujícím francouzské vojáky z doby 1. světové války, vzít si do slavnostního průvodu městem repliky pušek. Muži v uniformách francouzských prvoválečných pěšáků šli proto na protest s košťaty.

"Na základě rozhodnutí prefektury Meuse, která výslovně zakazuje příznivcům oživené historie nosit zbraně, se asociace Le poilu de la Marne rozhodla vyzbrojit své členy jediným materiálem, který je povolený - košťaty," prohlásila tehdy ironicky francouzská asociace spolků vojenské historie Le poilu de la Marne (le poilu je slangový výraz pro francouzského vojáka z období první světové války, pozn. red.). Zmíněné "absurdní rozhodnutí" departementu podle ní směřovalo k omezení občanských svobod a k tomu, aby rekonstrukce historických událostí ve Francii zcela zanikly.

Francie zavedla po sérii vražedných teroristických útoků v listopadu 2015 v celé zemi výjimečný stav, který byl celkem šestkrát prodloužen a platil až do 1. listopadu 2017. Ani poté nebyl de facto ukončen, ale nahrazen novým protiteroristickým zákonem, jenž přenesl do "běžného" práva některé zvláštní pravomoci, spojené právě s výjimečným stavem. Zákon dal mimo jiné víc pravomocí prefektům, kteří stojí v čele francouzských samosprávných oblastí, tedy departementů a regionů. Ti mohou mimo jiné vyhlásit veřejná prostranství za takzvané bezpečné zóny, v nichž budou platit přísnější bezpečnostní podmínky, včetně důkladné kontroly účastníků a zákazu vjezdu vozidel. Prefekt také může v těchto zónách zakázat kvůli bezpečnostním obavám jakékoli veřejné akce. Důvodem je to, že teroristé v minulosti právě na takových akcích zaútočili. Příkladem byly oslavy francouzského státního svátku 14. července 2016, kdy v městě Nice najel útočník nákladním vozidlem do davu slavících lidí na přístavní promenádě, 87 lidí zabil a víc než 400 zranil.