Gates dá dalších pět miliard do Jižní Afriky, šířilo se internetem. Byla to lež

Miliardář a dnes také filantrop Bill Gates prý "bude investovat dalších pět miliard dolarů do Jižní Afriky". Tak zněl titulek článku, který na Facebooku rychle nasbíral víc než 300 sdílení a další uživatelé se o něj podělili na Twitteru. Mělo to jeden háček - titulek nebyl pravdivý. Upozornila na to agentura AFP.

Je to nepravda, ale o to rychleji se šíří. Fake news neboli nepravdivé či falešné zprávy mají v sociálních sítích většinou výrazně větší dosah než pravdivé, protože snadněji vycházejí vstříc lidské touze po "unikátnosti" a větší emotivní povaze zprávy. Nahrává jim i to, že při přemíře obsahu v sociálních sítích lidé sledují (a rovněž okamžitě sdílejí) pouze emotivní titulky. Ale už jen výjimečně čtou celý text, natož aby ho podrobovali kritické analýze, popřípadě se jej snažili ověřit z dalších zdrojů. Ukázal to i aktuální případ s Billem Gatesem, který se podařilo rozkrýt francouzské tiskové agentuře AFP.

Jak reportéři AFP zjistili, pod bombasticky znějícím titulkem, že Bill Gates hodlá "investovat dalších pět miliard dolarů do Jižní Afriky", se ve skutečnosti nacházel text, zkopírovaný z článku, který byl v roce 2018 otištěn v The Straits Times. Text tohoto článku vycházel z výroční zprávy Nadace Billa a Melindy Gatesových, jež ale neuváděla vůbec žádné údaje o investicích kdekoli v Africe.

Zmiňované číslo pět miliard, které se dostalo do falešného titulku, pak pocházelo z výročního projevu Billa Gatese na tradiční mezinárodní konferenci Nelson Mandela Annual Lecture (Nelson Mandela Annual Lecture je cyklus přednášek významných osobností věnujících se sociálním tématům, pozn. red.), a to nikoli z poslední doby, ale už z roku 2016. Gates tam sice skutečně mluvil o pěti miliardách, jenže s odkazem na celou Afriku, nikoli pouze na Jihoafrickou republiku.

"Během posledních 15 let investovala naše nadace do Afriky víc než devět miliard dolarů. A my jsme odhodláni do pomoci Africe investovat dál. V příštích pěti letech budeme investovat dalších pět miliard," uvedl v roce 2016 Gates.

Titulek, který během krátké doby nasdílelo víc než 300 uživatelů Facebooku, tak úplně měnil význam jeho slov.

Aby zpráva působila věrohodněji, byla opatřena i hlavičkou s portrétem a jménem novináře, který ji údajně sepsal. Podle této hlavičky měl být jejím autorem kdosi jménem Kenneth P. Fluharty. Agentura AFP však pomocí vyhledávání obrázků zjistila, že tvář na přiloženém portrétu patří ve skutečnosti Andrewovi Hoylemu, editorovi zpravodajského webu o technologiích CNET.

Důvodem, proč se zpráva začala tak rychle šířit, pak může být skutečnost, že dění v Jihoafrické republice představuje v současnosti pro internetovou komunitu citlivé téma v souvislosti s vlnou násilí proti bílým farmářům (i proti menšině černých farmářů), jimž vláda bez náhrady vyvlastňuje půdu.

Jak upozorňuje AFP, nejde o jedinou manipulaci, která se v souvislosti s Billem Gatesem a tímto tématem objevila. Jiný podobný článek, opět sázející na velké sdílení prostřednictvím upravené informace z roku 2016, se objevil na webu Couple of Happiness. Ani tady u něj nechyběla hlavička s portrétem a jménem údajné "reportérky" - a ani v tomto případě nebyla pravdivá. Zatímco podle ní měla být autorkou jakási Dana W. Mendezová, tvář na fotografii patřila ve skutečnosti spisovatelce a producentce Marise Donnellyové.

"Nadace Billa a Melindy Gatesových umísťuje všechny své tiskové zprávy a projevy na tiskových konferencích na své internetové stránky," upozornila agentura AFP. Jak ale vidno, ani to někdy nestačí, pokud se lidé zaměří pouze na sdílení titulku a odmítnou věnovat pozornost vlastnímu obsahu.