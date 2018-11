Generál Šedivý: Ve Varšavě jde o budoucnost NATO

Ve Varšavě dnes začíná summit Severoatlantické aliance. V současných podmínkách to nebude summit řešící běžné problémy členů NATO. Je až příliš mnoho významných změn, které musí postihnout, což významně ovlivní budoucnost NATO.

Od posledního summitu NATO ve Walesu v roce 2014 se událo mnoho zásadního. Připomeňme období ofenzivy tzv. Islámského státu v Iráku a Sýrii a v posledním době stále se množící teroristické útoky v Evropě i USA, po anexi Krymu na jaře 2014 ruské aktivity na východě Ukrajiny a další významné posilování kvality ruských ozbrojených sil, ale i pro nás vzdálený region Jihočínského moře, kde Čína zvyšuje tlak na okolní státy nárokujíc si právo na sporná území poblíž Spratlyho ostrovů.

Je nutné reagovat na rizika

To všechno je mix bezpečnostních rizik, která jsou až příliš reálná, než aby je NATO přešlo jen obecnými deklaracemi. Především Polsko a naši východoevropští spojenci jsou znervózněni ruskými aktivitami a opakovanými demonstracemi síly poblíž jejich hranic.

Varšavský summit bude zlomový i proto, že USA budou požadovat mnohem větší odpovědnost evropských spojenců za vlastní obranu. To je návrat k uvedenému článku 3 washingtonské smlouvy.

Zvýšení podílu – lépe řečeno návrat k tomu co bylo dříve samozřejmostí a co jsme slíbili, tedy že budeme dbát na kvalitu vlastních vojsk a být připraveni k pomoci spojencům – bude do budoucna mnohem významnější aspekt našich spojeneckých závazků. Zároveň to bude test alianční soudržnosti a odpověď na to, jakou má NATO budoucnost.

