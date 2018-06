Google: Česku chybí startupy a hitech lídři s manažerskými schopnostmi

Podle Evropské komise vznikne v Evropě celkem 21 milionů míst vyžadujících pokročilejší digitální dovednosti. Do roku 2025 bude Evropa potřebovat každý rok až 50 tisíc nových hitech lídrů. Česko s tím má ale problém - je tu nedostatek lidí, kteří by rozuměli pokročilejším hitech technologiím a současně vykazovali manažerské schopnosti. Tvrdí to nová studie společnosti Google. Ta proto spouští vzdělávací iniciativu.

Počty absolventů technických a přírodovědných oborů ovládajících informační a komunikační technologie jsou v Česku ve srovnání s Evropskou unií mírně podprůměrné. Počty absolventů oborů podnikání a administrativa, kteří by vykazovali tyto schopnosti, jsou dokonce ještě nižší, v rámci EU je Česká republika téměř na chvostu.

Nijak zvlášť dobře si nestojí ani české univerzity. Nejlepšího umístění dosáhla Univerzita Karlova, které náleží 474. příčka mezi 1103 světovými univerzitami. Všechny ostatní české vysoké školy jsou na tom výrazně hůř - v průměru náleží českému vysokému školství 842. místo. Z 27 zemí EU je Česko z hlediska kvality vysokého školství jedenadvacáté (Malta v žebříčku nefiguruje).

Tyto údaje vyplývají z mezinárodní studie společnosti Deloitte, zpracované na základě zadání společnosti Google.

Podprůměrné Česko

"V Evropě má sice vzniknout 21 milionů nových pracovních míst, ale téměř všechny budou vyžadovat pokročilejší digitální dovednosti, které podle odhadů Evropské komise zatím nemá téměř polovina Evropanů. Konkrétně Česku hrozí, že tempo, s nímž budou potřeba lidé mající zároveň manažerské i hitech dovednosti, nebudeme stíhat. Zároveň v Česku nemáme dost startupů, nemáme dost lidí, kteří seberou odvahu a začnou podnikat, tvořit inovace," uvedla pro Dotyk.cz mluvčí českého zastoupení Google Alžběta Houzarová.

FOTOGALERIE

Podle jejích slov sice Česko disponuje poměrně vysokým počtem šikovných IT vývojářů, ale ti většinou nezakládají vlastní firmy ani nepracují pro domácí startupy - spíš se dávají najímat zahraničními firmami a často se snaží působit v zahraničí. "Máme tu sice lidi, kteří moderním hitech technologiím rozumí, ale chybí jim byznysové schopnosti. Umí leccos vymyslet, ale neumí své nápady zrealizovat formou podnikání," dodává Houzarová.

V hodnocení dostupnosti vysoce kvalifikovaných a vzdělaných lidí v zemi dosahuje Česko jen 97,4 procenta průměru Evropské unie, v počtu lidí s terciálním vzděláním jen 95,4 procenta unie a v celoživotním vzdělávání 80 procent. Ve všech těchto ukazatelích jsou tedy Češi podle Googlu proti ostatním členským státům EU podprůměrní. Podobně je tomu v oblasti inovativních firem.

"Podle dat statistického úřadu Evropské unie Eurostat tvoří podíl inovativních firem v Česku jen 42 procent, zatímco evropský průměr je 49,1 procenta. V oblasti inovací představujeme v Evropě průměrného hráče. Jsme spíš jen mírní inovátoři, silným inovátorem v rámci EU je pouze region Praha. Mezi vynikající inovátory patří Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království, ale Česko je v tomto ohledu pod průměrem EU ve druhé nejhorší skupině zemí," zmiňuje Alžběta Houzarová.

Problémem je podle studie Googlu i to, že české startupy téměř vůbec nevznikají v regionech. Podle žebříčku Technology Fast 50 CZ z října 2017 se 59 procent českých startupů nachází v Praze, 15 procent v Brně, čtyři procenta v Ostravě a po 1,6 procenta jsou zde zastoupeny České Budějovice a Plzeň (i tento žebříček zpracovala společnost Deloitte).

Vzniká vzdělávací iniciativa

K řešení této situace by mělo podle Googlu pomoci uvedení české verze mezinárodního portálu Startup with Google, která se má spustit 22. června. Půjde o rozcestník, kde by měli čeští podnikatelé najít návody od světových firem a tipy od českých startupů, nástroje Googlu určené podnikatelům a odkazy na komunity kolem Googlu.

"Budou tam příběhy a tipy od úspěšných českých startupů, jako je Liftago, Kiwi, Gamee Boženy Řežábové nebo Oscar Senior Tomase Poskera. Podnikatelé tam najdou sekci o tom, jak nechat svůj oprodukt vydělávat - hodně lidí má dobré nápady, ale neví, jak je zpeněžit, jak je uvést na trh a zpropagovat a podobně. Firmy také potřebují data o svých zákaznících, proto jim v rámci portálu přiblížíme i analytické nástroje Googlu," popisuje Houzarová.

Kromě portálu připravuje firma na léto a podzim sérii přednášek a workshopů v regionech určených jak začínajícím podnikatelům, tak i studentům. Také na nich by se měla probírat témata typu, jak otestovat svůj podnikatelský nápad a založit startup, jak posunout podnikání do další fáze, popřípadě jak se dostat k práci pro firmy, které využívají moderní technologie. V první vlně by měly tyto workshopy proběhnout v Olomouci, v Ostravě, v Ústí nad Labem, v Brně a v Praze.

V Praze se utkají startupy regionu

Google není jediným subjektem, který se v současnosti aktivně zajímá o startupy a usiluje o jejich podporu. V Praze se v úterý 19. června utkají v Paláci Žofín středoevropské a východoevropské startupy ve finále soutěže PowerUp! o nejúspěšnější novou firmu zabývající se technologiemi, které snižují negativní dopad na životní prostředí. Soutěž už počtvrté organizuje společnost EIT InnoEnergy, letošního ročníku se zúčastnilo 299 startupů z 24 zemí střední a východní Evropy. Z Česka se do soutěže přihlásilo celkem 22 startupů, do finále pak za Česko startup Neuron Sound, který "učí software naslouchat strojům". V zásadě jde o to, že tato firma vyvinula technologii na bázi umělé inteligence, schopnou díky rozsáhlé neuronové síti rozumět zvukovým a vibračním signálům a následně odhalovat různé odchylky a poruchy ve strojích.

Cena pro vítěze činí 30 tisíc euro. Spolu s prezentací finálových projektů a vyhlášením vítězů proběhne v Praze také veletrh technologických inovací, kde vystoupí například Alex Hunter, bývalý šéf digitálních technologií firmy Virgin Group Richarda Bransona a ředitel firmy InnoEnergy Central Europe Jakuba Milera.