Internet se baví: Kdo všechno má číslo na Andrejův mobil

Billboardová kampaň Hnutí ANO pro pražské komunální volby, postavená na tom, že zatím poslední z několika kandidátů ANO na funkci primátora má mobil na stranického vůdce Andreje Babiše, vyvolala pochopitelný posměch. Je sice otázkou, kdo se bude smát naposled, protože řada voličů na jednoduché slogany slyší, v každém případě ale sociální sítě zaplavila celá řada parafrází na téma, jak to s tím mobilem je.

FOTOGALERIE

Některé koláže využily historie a upamatovaly se na to, že v srpnu 1968 měl Alexander Dubček také číslo na sovětského vůdce Leonida Iljiče Brežněva, který pak "všechno zařídil". Tato parafráze navíc vycházela částečně z historické skutečnosti, protože vstupu vojsk Varšavské smlouvy na československé území opravdu předcházelo několik rozezlených Brežněvových telefonátů Dubčekovi, v nichž ho opakovaně peskoval, že se vývoj v Československu neubírá směrem, jaký si sovětský vůdce představoval.

Baví se i konkurence. Zatím

Pozornosti internetových humoristů neušlo ani to, že dosavadní pražská primátorka Andrea Krnáčová také pocházela z líhně Hnutí ANO, což vyvolalo otázky, zda ona "mobil na Andreje" neměla, nebo naopak měla a současný stav Prahy odpovídá tomu, jak to "Andrej řídí přes telefon".

Další variace na kampaň ANO pracovaly se základní charakteristikou celého tohoto hnutí, a sice s tím, že ANO vzniklo a nadále zůstává stranou jednoho muže, kde ostatní jsou jen do počtu. Takže jim dominoval Babiš s telefonem, na němž má všechny ostatní kandidáty, kolik jich jen tato strana má.

Stěžejní motiv Babišovy pražské komunální kampaně zparodovala i děčínská ODS, která na billboardové ploše místním lidem sdělila, že její kandidát na šéfa města má sice mobil na šéfa strany Petra Fialu, ale děčínské problémy s ním řešit nebude. Při pohledu na preference Hnutí ANO na straně jedné a ODS na straně druhé je však otázkou, kdo se v tomto případě bude smát jako poslední.

Omezit financování kampaní?

Je otázka, co všechno s sebou kampaně ke komunálním volbám ještě přinesou. Podle ředitele Transparency International CZ Davida Ondráčky je jejich dlouhodobým problémem to, že na rozdíl od prezidentských, sněmovních a senátních voleb není žádným smysluplným způsobem omezeno jejich financování. Ve městech podle něj bývá řada místních a nečitelných vazeb s podnikateli, přes něž se tyto kampaně často platí a kteří za to chtějí privilegovaný přístup k radnici a případně budoucí zakázky.

"Dnes reálně hrozí, že se kampaň zvrhne v džungli bez pravidel, bude spousta negativní kampaně, kde není jasné, kdo koho vlastně očerňuje. Mnoho lidí to jen znechutí a nakonec volit nepůjdou. Klíčové je udržet rovnou a férovou politickou soutěž," uvedl Ondráčka v Duelu Deníku na téma, zda se mají omezit výdaje před komunálními volbami.

Mluvčí kandidujícího politického hnutí STAN (Starostové a nezávislí) Tomáš Pergl zmínil v Duelu i to, že ve volební kampani budeme pravděpodobně svědky "obrovské finanční disproporce mezi hnutím ANO a ostatními politickými stranami", nad jejímiž důsledky je třeba se zamyslet. Uvedl však také, že omezení financování těchto kampaní je podle něj technicky neproveditelné.

"Zatímco u parlamentních voleb držíte jeden rozpočet a máte přehled nad všemi finančními toky, tak u komunálních voleb můžou být takových rozpočtů stovky až tisíce a bylo by obtížné je všechny pohlídat. Absolutně si pak nedokážu představit, jak by komunální volby kontroloval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který má při současném počtu zaměstnanců problém i s kontrolou parlamentních voleb, jejichž formát financování je proti komunálním volbám, jak už jsem zmínil, velmi jednoduchý," uvedl Pergl.