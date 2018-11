Sexismus? Rasismus? Karikaturista Knight to schytal kvůli Sereně Williamsové

Poté, co karikaturista britského deníku Herald Sun Mark Knight uveřejnil obrázek, v němž si utahoval z hysterického výlevu tenistky Sereny Williamsové, strhla se podle jeho vyjádření taková vlna nadávek a výhrůžek, jak na jeho hlavu, tak na jeho rodinu, že raději přes noc zrušil svůj twitterový účet. Byť pozitivní reakce podle jeho slov přece jen převažovaly, chtěl prý přece jen chránit svou rodinu a přátele.

FOTOGALERIE

Mark Knight dementoval tvrzení, že by mu účet pozastavila kvůli jeho karikatuře Williamsové sama síť Twitter. Současně se ale vyjádřil kriticky k poprasku, jaký jeho karikatura tenisčina chování během finále US Open vyvolala: podle svých slov nekarikoval rasu ani pohlaví, jen se pozastavil nad špatným chováním sportovní superhvězdy.

Připomeňme, o co v celé kauze šlo - o uplynulém víkendu se Williamsová utkala s mladou Japonkou Naomi Ósakaovou ve finále US Open a vyhrála Japonka. Závěrečný duel turnaje přitom poznamenalo Williamsové dohadování s umpírovým sudím, které ji přirozeně vyhodilo z koncentrace. Vše začalo upozorněním rozhodčího Carlose Ramose, že Serena ve druhém setu i přes zákaz dostávala pokyny od trenéra přímo na hřišti, což tenistka odmítala. Spory s rozhodčím vygradovaly, když po dvou chybách praštila vztekle raketou o zem a sudí ji za její hysterickou reakci potrestal tím, že poslal Naomi do vedení 15:0. Slavná tenistka se s ním začala znovu hádat, ale výsledek zápasu otočit nedokázala. Také proto, že sudího v poslední hádce označila jako zloděje, což vyhodnotil jako třetí porušení pravidel a jeden game přiřkl její soupeřce.

Později se Serena Williamsová rozhodla zdůvodnit své neurvalé chování tím, že údajně bojovala "za práva žen" a sudího, s nímž měla na hřišti spor, dodatečně označila jako "sexistu". Podle jejích slov by prý totiž takové chování, za jaké byla potrestána, muži prošlo. Za svá slova sklidila na tiskové konferenci potlesk.

Nenávist si nezasloužím, říká Knight

Její hysterické výlevy na hřišti ale dovedly k činu britského karikaturistu Marka Knighta. Ten znázornil slavnou vítězku 23 Grand Slamů, jak vztekle skáče po své raketě, zatímco se rozhodčí tiše dotazuje její soupeřky Naomi Ósakaové: "Můžete jí prostě nechat vyhrát?"

Podle svých slov pak Knight sklidil na sociálních sítích doslova nenávistnou bouři, při níž byl (podobně jako sudí) označován za rasistu i sexistu. Považoval to za nespravedlivé. "Karikatura se týkala nesportovního chování, nešlo v ní o projev rasismu nebo sexismu. Namaloval jsem ji v neděli v noci poté, co jsem finálový zápas turnaje US Open viděl - a když jsem sledoval, jaký záchvat dostala nejlepší světová tenistka, tak mi to zkrátka přišlo zajímavé. Karikatura byla o Serenině špatném chování v daném dni, netýkala se rasy. Svět se právě zbláznil," prohlásil později Knight pro svůj deník Herald Sun, když vysvětloval svou motivaci.

Karikatura se totiž stala ve Spojených státech hlavní událostí úterního zpravodajství, dominovala jak televizním zprávám, tak sociálním médiím, na Twitteru byla vůbec nejdiskutovanějším tématem. Mimo jiné ji odsoudily některé americké celebrity, které mají na svých sociálních účtech miliony sledovatelů. Do úterního večera se objevilo na Twitteru téměř 74 tisíc zmínek o @knightcartoons včetně retweetů, což představovalo oproti pondělku nárůst o 88,9 procenta. Zmínky o @theheraldsun vzrostly o devět tisíc procent proti předchozímu dni. Klíčové slovo "Mark Knight" obsahovalo 5300 tweetů, což znamenalo nárůst o sedm tisíc procent.

Američtí i evropští politici, sportovní hvězdy, novináři i mnozí názoroví vůdci z oblasti sociálních médií se shodli na tom, že Knightova karikatura je podle nich odsouzeníhodná, zavrženíhodná a jednoduše odporná. Někteří ji označili za "hnus", jiní uvedli, že "Williamsová se stala předmětem nehorázné rasistické karikatury", podle dalších ohlasů "rasistická karikatura podala obraz jedné z nejlepších sportovkyň světa jako tlusté a rozčilené postavy" a vylíčila ji "hrozně nepřívětivě", přiemž její rysy údajně zrcadlily "dehumanizující karikatury Jima Crowa, tak obvyklé v 19. a 20. století".

Karikaturu zkritizovali i autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová, rapper Nicki Minaj, komička Kathy Griffinová a basketbalový export Ben Simmons.

Média vystoupila na obranu kolegy

Svého oceňovaného kolegu z branže se naopak rozhodli bránit jiní karikaturisté i další lidé z médií. "Viděl jsem Knightovu karikaturu a neurazila mě ani nerozzlobila. Nevidím na ní nic špatného nebo nepěkného. Ve skutečnosti je v ní pravda," uvedl karikaturista Michael Leunig, jehož práce se objevují například v novinách The Age a v dalších titulech vydavatelství Fairfax. Dodal, že cítil, jak se proti jeho kolegovi vzedmula vlna represivní nenávisti a skutečně ostrého nepřátelství.

"Je čím dál těžší být karikaturistou v tomhle bláznivém a úzkostném světě, v tomto křehkém a pohněvaném prostředí bez humoru, z něhož se nebezpečně vytrácí shovívavost a porozumění a kde se sociálními médii s hroznými následky chaoticky šíří psychická infekce," uvedl Leunig.

Také provozovatel stanice 3AW Neil Mitchell prohlásil, že podle něj není karikatura rasistická. "Utahuje si ze Sereny ne proto, že je černá, ale protože se chová jako tyranka a jako malé dítě. A má pravdu."

Karikaturista Paul Zanetti prohlásil, že když viděl nenávistné komentáře proti Wrightovi, "spadla mu čelist až na zem". "Jediné, co může karikaturista dělat, je říkat pravdu. A jediné, co udělal, bylo to, že Williamsové manýry satiricky vylíčil. Kde se bere tolik lidí, které tak rychle karikatura urazí? To je PC šílenství," uvedl Zanetti, jehož karikatury tiskne například vydavatelství News Corp.

Své karikaturisty se zastal i list Herald Sun, jehož redaktor Damon Johnston prohlásil: "Tenisová šampionka dostala při světovém zápase mega záchvat a Markova karikatura ho pravdivě vylíčila. Nemělo to nic společného s pohlavím ani rasou. Posmíval se jen jejímu špatnému sportovnímu chování."

Incident ještě nekončí

Williamsová dostala za své zuřivé výlevy pokutu ve výši 17 tisíc dolarů. Její trenér navíc připustil, že jí skutečně během zápasu radil, což není povoleno - byť to Williamsová na kurtu popírala a právě penalizace za tento prohřešek odstartovala její výbuch.

Umpíroví rozhodčí nyní údajně zvažují, že budou zápasy Williamsové bojkotovat. Podle britského deníku The Times mezi nimi sílí přesvědčení, že se jich Tenisová asociace USA dostatečně nezastává a že "Ramos byl předhozen vlkům, protože prostě dělal svou práci". Proto se mezi nimi dobře uchytil nápad, že nebudou pískat Williamsové zápasy, dokud se tenistka Ramosovi neomluví.