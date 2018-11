Keira Knightleyová zakázala dceři pohádky od Disneyho. Vadí jí vykreslení žen

/ VIDEO / Britská filmová hvězda Keira Knightleyová oznámila, že zakázala své tříleté dceři sledovat Disneyho filmy, protože nesouhlasí s tím, jak jsou v nich portrétovány ženy. Na Popelku ani na Malou mořskou vílu se tak malá Edie nepodívá. "Popelka čeká na mladého boháče, aby ji zachránil. Nedělejte to! Zachraňte se samy!" prohlásila Keira Knightleyová v televizní show americké komičky Ellen DeGeneresové.

Disneyho kreslená verze Popelky z roku 1950 není jediným snímkem, na který má hrdinka filmů Piráti z Karibiku nebo Láska nebeská spadeno. Milosti se u ní nedočkala ani Malá mořská víla z roku 1989. Ta se totiž vzdá svého hlasu, aby se mohla přiblížit vysněnému princi. "Písničky v téhle pohádce jsou podle mě skvělé, ale nenechte místo sebe mluvit muže. Ahoj," vzkázala všem dívkám Keira Knightleyová v televizním rozhovoru.

Dodala, že zakázat dceři Edie tenhle film ji docela mrzelo, protože jí samotné se opravdu líbil. "Miluju Malou mořskou vílu. Je to všechno trochu složité - ale trvám na svém."

Trochu paradoxní je, že samotnou Knightleyovou proslavily nejvíc rovněž filmy od Disneyho, protože celá série Pirátů z Karibiku vznikla v produkci této společnosti. Role odvážné Elizabeth Swannové nastartovala anglické herečce kariéru, v níž následně ztvárnila hlavní ženské role ve snímcích jako Král Artuš, Pýcha a předsudek, Anna Karenina a další.

Odvážné a samostatné mají zelenou

Herečka v rozhovoru s americkou komičkou a moderátorkou Ellen DeGeneresovou připustila, že ne všechny Disneyho pohádky mají u ní doma zákaz. Když DeGeneresová zmínila například animovaný snímek Hledá se Dory, který vznikl ve studiích Disney a Pixar předloni, Knightleyová kývla, že ten u ní patří mezi velké favority. "Ohromné je i Ledové království, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa je také zcela v pořádku," vyjmenovala některé oblíbené Disneyho snímky anglická hvězda.

Tyto pohádky, které vznikly v posledních letech (Ledové království pochází z roku 2013, Odvážná Vaiana z roku 2016), výrazně upozadily mužské postavy a do centra příběhu postavily kurážné a zcela samostatné dívky: v Ledovém království se nebojácná a věčně optimistická Anna vydává na výpravu za svou sestrou Elsou, jejíž kouzla uvěznila království do věčné zimy, v Odvážné Vaianě se jiná statečná dospívající dívka vydává na další nebezpečnou cestu, aby pro změnu zachránila svůj lid.

Sama Knightleyová v současnosti propaguje jiný film od Disneyho, v němž sama hraje, a sice pohádku Louskáček a čtyři říše. I tady se navzdory názvu objevuje v hlavní roli dívka: dospívající Klára, jež se touží dostat ke klíči, otevírajícímu skříňku, v níž se skrývá dar od její zesnulé matky. Knightleyová ve filmu ztvárnila cukrovou vílu.

Vadí i Sněhurka: neschválené líbání

Do debaty o Disneyho pohádkách a feminismu zabrousila i herečka, která propůjčila svůj hlas už zmíněné odvážné Anně v Ledovém království, americká hvězdička Kristen Bellová. V rozhovoru s rodinným časopisem Parenting Magazine si postěžovala na klasickou pohádku o Sněhurce a prohlásila, že dává dětem špatný příklad.

V rozhovoru, v němž mluvila o svých dvou dcerách, pětileté Lincoln a tříleté Deltě, mimo jiné uvedla: "Pokaždé, když dovyprávíme pohádku o Sněhurce, se na své holky podívám a ptám se: Nemyslíte, že je divné, že princ políbí Sněhurku, aniž by se jí předem zeptal? Nemůžeme přece jen tak líbat někoho, když spí!"

Není první, kdo si právě na tuto skutečnost stěžoval. Už loni v listopadu požádala jedna britská matka šestiletého syna, Sarah Hallová z města Tyneside, aby byla ze školních osnov vyřazena pohádka o Šípkové Růžence, a to z téhož důvodu: že princ v ní líbá spící princeznu bez jejího souhlasu a že to může dávat dětem návod k nevhodnému sexuálnímu chování. V rozhovoru s listem Newcastle Chronicle Hallová uvedla: "Myslím, že sexuální chování a souhlas představuje v příběhu o Šípkové Růžence specifickou otázku: Je to případné, je to vhodné? Ne, v dnešní společnosti to není vhodné. Mému synovi je jen šest, vstřebává všechno, co vidí."

Tažení proti "nepovolenému líbání" v pohádkách vedlo i k protiakci internetových vtipálků, kteří vytvořili série kreslených vtipů, podle nichž by měly pohádky vypadat následovně: princ se po překonání mnoha protivenství konečně dostane k zakleté princezně, už už ji chce vzbudit polibkem, načež si uvědomí, že by šlo o "nekonsenzuální" chování, a opět se vzdálí, takže zakletá princezna pokojně umře a promění se v kostru.

Disneyho studia nicméně berou podobnou kritiku vážně, takže v jejich produkci dětských snímků se statečnými a samostatnými hrdinkami přibývá. Reflektuje to i jeden z trailerů druhého pokračování pohádky Raubíř Ralf a internet, které by mělo zamířit do kin v listopadu (u nás se objeví v příštím roce). Jeho hrdinka, malá "problémistka" Vanellope von Schweetzová, která "je tou jedinou, kdo může Ralpha naučit, co to znamená být Good Guy", se v něm mimo jiné setká hned s několika pohádkovými princeznami (Šípkovou Růženkou, Sněhurkou, ale také s některými z nových Disneyových hrdinek, třeba Elsou z Ledového království nebo novou verzí princezny Tiany z pohádky Tiana a žabák).

Když Vanellope poznamená, že je také princezna, čelí smršti otázek: "Máš kouzelné vlasy? Otrávili tě? Unesli nebo zotročili?" Odpovídá "ne" až do chvíle, než padne otázka: "Myslí si všichni, že všechny tvé problémy vyřešil silný a urostlý mládenec?" Jakmile zareaguje: "Jo! Co s tím všichni maj?", pak teprve ostatní dívky zajásají: "Je to princezna!"

Podle BBC představuje nové pokračování Raubíře Ralfa krok k tomu, jak překonat dosavadní pohádková klišé a začít i v dětské tvorbě vytvářet filmy se silnými ženskými postavami. "Jestli Keira s Kristen hledají film, který by se hodil k jejich feministické reputaci, tak si mohou ty novější Disneyho snímky možná odškrtnout," uvedla BBC.