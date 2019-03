Kouření marihuany z nás dělá lepší matky, tvrdí dvě kanadská ženská sdružení

"Marihuana nám pomáhá být lepšími rodiči i lidmi. Díky ní máme s dětmi větší trpělivost, víc si s nimi hrajeme a víc toho zastaneme. Chce se toho po nás moc a marihuana nám pomáhá to zvládnout," tvrdí členky dvou sdružení kanadských žen. Kanadští lékaři mají ale jiný názor.

"Lidem prostě chybí informace. Myslí si, že když konzumujeme marihuanu, tak pak dřepíme před televizí a baštíme pizzu jako teenageři. Ale ze mě udělalo kouření marihuany lepší mámu. Když kouřím, zvládnu líp všechny domácí práce, hraju si s dětmi. Jsem k nim trpělivější a empatičtější. Pomáhá mi to být lepší matkou i člověkem," řekla francouzské agentuře AFP Kanaďanka Karine Cyrová, matka dvou dětí, která vede hnutí podobně smýšlejících kanadských žen.

Kanadské ministerstvo zdravotnictví samozřejmě nesouhlasí a varuje rodiče dětí před kouřením marihuany zejména kvůli nebezpečí pasivního kouření, které může mít dopad právě na jejich děti, jednak kvůli tomu, že podle zdravotníků marihuana snižuje schopnost dítě uhlídat.

Matky vyznávající "trávu" s tím ovšem nesouhlasí a prohlašují, že odmítají stigma, spojující rodičovství jen s nádobím, a že už je unavuje donekonečna ukrývat látky, které podle nich pozitivně ovlivňují jejich mysl, před rodinou, sousedy a vůbec všemi, případně se neustále snažit poučovat své vrstevníky o jejich výhodách.

Diskuse o užívání marihuany během raného rodičovství zesílily poté, co Kanada 17. října loňského roku jako první země G7 znovu zlegalizovala i rekreační užívání konopí.

"S marjánkou jde všechno líp"

S názory Karine Cyrové souzní stovky členek jejího hnutí Des fleurs ma chere (Květy mé drahé). "Hnutí zahrnuje podnikatelky, psycholožky, modelky, fotografky… Jsou to ženy ze všech oblastí života," řekla AFP instruktorka "ganja jógy" Cynthia Petrinová, která je sama členkou. (Ganja jóga se vyznačuje právě tím, že do jógy "zapojuje psychickou aktivitu prostřednictvím konzumace marihuany", pozn. aut.)

Dalším uskupením zastávajícím podobná stanoviska je facebooková skupina "Matka Marie", založená v Montrealu, která má zhruba 5000 členek. Také její představitelka, třicetiletá Jordana Zabitská, řekla AFP, že skupinu založila, protože jí už vadil "mateřský stud".

"Čeká se ode mě, že budu na plný úvazek pracovat. Taky se ale čeká, že budu všechen čas trávit s dětmi. Dál se předpokládá, že budu mít čistý dům. Že všechny své účty vždycky zaplatím včas. Že včas přezuju auto na zimu," sdělila reportérům agentury ve svém obýváku, který, jak poznamenali, byl celý provoněný marihuanou.

"Tolik se toho po mě chce, ale já jsem jen jeden člověk. Konopí mi umožňuje plnit tyhle každodenní úkoly mnohem líp!"

Lékaři s těmito názory nesouhlasí. Členky obou sdružení se jim však zatím přesvědčit nepodařilo. Na varování kanadského ministerstva zdravotnictví, že kouřením marihuany rodiče jednak zvyšují už zmíněná rizika plynoucí z pasivního kouření a jednak snižují svou vlastní schopnost se dítěti pořádně věnovat a případně reagovat na mimořádné události, Cyrová odpovídá, že konopí je mnohem lepší alternativou než například uspávací prášky nebo antidepresiva, která proti úzkostným stavům či u poporodní deprese předepisují lékaři.

"Maminky se cítí osamělé a nevědí, kam se obrátit. Pociťují stud a bojí se," zastala se jí další přívrženkyně hnutí Annie-Claude Bertrandová.

Během těhotenství a po něm

Cyrová začala podle svých slov užívat po svém druhém těhotenství kanabidiol (CBD), což je látka, jež stejně jako THC pochází výhradně z rostlin konopí, ale není psychoaktivní tímtéž způsobem. Aktivistka ho podle svých slov používala na spaní, protože po uspávacích prášcích předepsaných lékařem si prý "připadala jako zombie".

"Měla jsem velké poruchy spánku a vlastně jsem vůbec nemohla spát. Když jsem si ale poprvé naordinovala olej z CBD, spala jsem celou noc jako dřív," řekla AFP.

Podle kanadského státního statistického úřadu používá konopí 12 procent kanadských žen a 19 procent celkové kanadské populace. Několik studií nicméně ukazuje, že popularita této drogy u žen v Kanadě i ve Spojených státech - kde ji legalizovalo několik států - rychle stoupá.

Všimli si toho dokonce i obchodníci s marihuanou a rychle začali své produkty zaměřovat konkrétně na ženy a mladé matky.

"Pro ženu je podstatná především jedna otázka: mohu užívat marihuanu během těhotenství?" řekla AFP Zabitská, která připustila, že kouřila "mikrodávky" během prvního těhotenství, a když byla těhotná podruhé, zapálila si denně.

"Těsně před nástupem do práce jsem si dala opravdu velkého jointa a bylo to fantastické. Všichni mí lékaři to věděli," prohlašuje Zabitská a ujišťuje, že její tříleté i roční dítě jsou obě zdravá a "na svůj věk chytřejší".

Doktor Antoine Kanamugire, autor knihy The 21 Unspoken Truths of Marijuana (21 nevyslovených pravd o marihuaně) nicméně AFP ujistil, že lékařská věda marihuanu během těhotenství opravdu nedoporučuje.

"THC je psychoaktivní látka, která prochází placentou, takže dítě dostane 10 až 30 procent dávky, kterou spotřebuje jeho matka. Marihuana může významně ovlivnit vývoj centrální nervové soustavy a imunitního systému plodu," uvádí protiargumenty Kanamugire. Marihuana se podle něj dostává i do mateřského mléka.

Zabitskou ani ostatní matky sdružené ve výše zmíněných spolcích to ale neodradilo. Podle nich se na nepopularitě konopí podepsala především její stoleté zakazování, které zabránilo výzkumům, jež by prokázaly jeho pozitivní účinky.

Svým hostům Zabitská nabízí v obývacím pokoji máslo, sladkosti, mýdla i pleťové krémy obsahující marihuanu a s úsměvem podotýká, že povzbuzují ženské libido.

"Je to jako viagra pro ženy," sdělila na závěr AFP.