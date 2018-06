Kvůli vztahovým problémům odstoupil i ředitel Intelu. Byť nikoho neobtěžoval

V době globální kampaně #MeToo jsou zvlášť v anglosaském světě podniky tlačeny k tomu, aby uplatňovaly na svých pracovištích zásady všeobecné rovnosti a snažily se všemi způsobit předejít možnému sexuálnímu obtěžování. I proto včera rezignoval na svou funkci generální ředitel společnosti Intel Brian Krzanich. Udržoval vztah s jedním ze zaměstnanců či zaměstnankyň. A byť s ním oba byli svolní, firmě vadil.

Intel vydal ve čtvrtek prohlášení, že Krzanichův vztah porušuje firemní politiku, která přikazuje "nebratřit se" na pracovišti a platí pro všechny manažery. Krzanich sám položil funkci.

"Společnost Intel byla nedávno informována o tom, že pan Krzanich udržoval v minulosti konsenzuální vztah s pracovníkem společnosti Intel. Vzhledem k našemu očekávání, že všichni zaměstnanci budou respektovat hodnoty společnosti Intel a dodržovat její etický kodex, přijala výkonná rada jeho rezignaci," uvedl k tomu ve svém prohlášení Intel. Informuje o tom britský titul Guardian.

Stručné firemní prohlášení v angličtině bohužel neumožňuje rozlišit, zda ve vztahu, který ukončil šestatřicetiletou Krzanichovu kariéru v Intelu, figuruje muž, nebo žena (zpráva tituluje dotyčnou osobu jen jako "employee").

Podle Guardianu jsou zatím informace o zmíněném vztahu velmi útržkovité a nejasné - prý ale proběhl "už před nějakou dobou", jak sdělili zpravodajské stanici CNBC lidé obeznámení s danou situací.

Krzanichova demise však odpovídá novému duchu, který zavládl ve všech velkých korporacích po celých Spojených státech a který výrazně ovlivnila současná "#MeToo epocha". Ta totiž silně tlačí korporátní firmy k tomu, aby na svých pracovištích prosazovali politiku rovnosti žen i mužů a předcházeli maximálně možnosti sexuálního obtěžování. Řada firem proto zakazuje manažerům navazovat vztahy s jejich spolupracovníky (nikoli pouze s podřízenými), a to bez ohledu na to, zda mají nějaký přímý vliv na hodnocení výsledků jejich práce či na jejich odměňování, popřípadě zda za ně nesou či nenesou nějakou zodpovědnost. Pravda je ale i to, že stále existují i společnosti, jež považují vztahy mezi zaměstnanci za jejich soukromou věc a otevřené stanovisko k nim nezaujímají.

Intel je v hledáčku různých iniciativ dohlížejících na rovnost pracovních podmínek i proto, že podobně jako jiné technologické firmy zaměstnává výrazně víc muže než ženy. Ve své zprávě týkající se "firemní rozmanitosti" za rok 2017 Intel uvedl, že muži představují 73,5 procenta všech jeho pracovních sil. Současně prohlásil, že pracuje na tom, aby se mezi jeho zaměstnanci zvýšilo zastoupení žen, a současně aby vzrostlo i zastoupení různých ras.

Krzanich opouští Intel v době, kdy má tato firma šanci zlomit další rekordy v tržbách, a to jak čtvrtletních, které jsou v tuto chvíli odhadovány zhruba na 16,9 miliardy dolarů, tak celoroční.

Osmapadesátiletý manažer začal ve firmě působit v roce 1982 a postupně prošel řadou technických i vedoucích funkcí. Ředitelem se stal před pěti lety a byl jedním z iniciátorů posunu Intelu od firmy zabývající se čistě počítačovými čipy ke společnosti věnující se datovým službám. V nedávné době se stal také jedním z hlavních zastánců rozvoje komerčního průmyslu s drony.

Povinnosti výkonného ředitele po něm okamžitě převzal dosavadní finanční ředitel Robert Swan. Nového generálního ředitele firma v tuto chvíli hledá, jak uvnitř společnosti, tak vně.

Dočasný ředitel Swan řídí finance Intelu od října 2016, dřív působil v téže funkci ve firmě eBay a ještě předtím v Electronic Data Systems a TRW. Pozici výkonného ředitele si vyzkoušel ve společnosti Webvan Group.

Pokud Krzanich firmu skutečně opustí, přidá své jméno na rychle se rozšiřující seznam jmen generálních ředitelů významných firem, kteří se museli vzdát svých funkcí a odejít poté, co se na veřejnost dostaly informace o jejich soukromých vztazích se zaměstnanci. Patří mezi ně například Harry Stonecipher, který musel z tohoto důvodu opustit v roce 2005 pozici generálního ředitele společnosti Boeing, Steven Heyer, jenž v roce 2007 skončil ve společnosti Starwood Hotels & Resorts Worldwide, nebo Christopher Kubasik, který právě očekával své jmenování generálním ředitelem, když musel kvůli osobnímu vztahu opustit Lockheed Martin v roce 2012.