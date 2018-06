Legendární mašina hokynáře Bajzy. Český klub Harley Davidson oslaví 90 let

FOTOGALERIE

„Je to pro nás velká čest, že jediná v Evropě konaná oslava 115 let H-D Factory je právě v Praze. Účast dokonce přislíbili i členové rodiny Davidsonů a další světové celebrity. My budeme součástí takzvaného Československého ostrova přímo v centru dění oslav. Uděláme maximum pro to, aby se všichni cítili skvěle,“ slibuje Martin Novák, prezident Harley-Davidson Clubu Praha (ten sice vznikl jako druhý, ale úplně první spolek, založený v San Franciscu, zanikl už v roce 1978).

Myšlenka na jeho založení se objevila v roce 1927 na svatbě slavného motocyklového závodníka Bohumila Turka, který byl zároveň ředitelem firmy Tesárek, dovážející tehdy do Československa motocykly Harley-Davidson. K oltáři přijelo Turka doprovodit 60 jezdců na těchto strojích. Ti se v průběhu svatební hostiny shodli, že by se spolu rádi setkávali častěji. Myšlenka podpořená firmou Tesárek se ujala a záhy byl založen Motoklub Harley-Davidson.



Motocykly Harley-Davidson se na našem území prodávaly už od roku 1923. „Přesto, že se jednalo o poměrně drahé stroje, docílil pan Tesárek během prvních tří let úctyhodného počtu více než 600 v Československu prodaných motocyklů. V dnešní době, kdy jsou již přece jen cenově dostupnější, je jasné, že je tento počet překonán,“ říká Martin Novák.

Motocykl pro Havla?

Za první republiky bylo možné za cenu motocyklu Harley-Davidson pořídit malý domek. Členové pražského klubu byli tedy převážně úspěšní podnikatelé, advokáti, lékaři a vyšší úřednictvo. „Dnes je produkce H-D Company velmi široká a zahrnuje celou škálu modelů, od těch velmi drahých v přepočtu kolem milionu, až po drobnější typy jako je třeba osmistovka Sportster, kde lze hovořit o ceně nového motocyklu někde kolem 270 tisíc korun,“ říká prezident klubu.

Ten se už od počátku své existence zaměřil na motosoutěže, cestování, pořádal školení v technice jízdy, přednášky o konstrukci motocyklu, společenské večery, vydával klubový magazín, spolupracoval s ostatními českými a zahraničními motokluby, se kterými pak podnikal soutěžní akce a vyjížďky. Specialitou se staly mototurnaje doplněné ukázkami motocyklové akrobacie.



Pravidlem byla čtvrteční společná setkání – tato tradice se zachovala dodnes. HCP začal jako první motoklub v Československu pořádat zahájení motocyklové sezony společnou jízdou do Poděbrad. Za první republiky také významně přispěl k popularizaci motocyklů Harley-Davidson.

Tyto stroje začala používat česká armáda, policie, finanční stráž a dokonce taxislužba. Nic podobného se později v našich dějinách nezopakovalo. „V době, kdy byl prezidentem republiky Václav Havel, se sice potichu hovořilo o možnosti nákupu strojů H-D pro účely prezidentského doprovodu, ale fakticky k tomu nikdy nedošlo. Myslím, že i české policii by pár Harleyů slušelo,“ posteskne si Martin Novák.

Zákazy a pronásledování

Po vyhlášení protektorátu v roce 1939 měla být z vůle nacistů činnost klubu zakázána. Jeho členové se však i nadále scházeli na jednodenních výletech a soukromých akcích. Jezdit se nedalo, benzín byl na velmi přísné příděly – lékařům, poště, a protektorátním úředníkům. Postupem času začaly okupační úřady zabavovat motorová vozidla pro potřeby armády. Proto členové pražského klubu své stroje rozebírali nebo schovávali. Po komunistickém převratu v roce 1948 se musel pro změnu klub z politických důvodů přejmenovat na dnešní Harley-Davidson Club Praha.

„Totalitnímu režimu byl samozřejmě pražský klub trnem v oku. Už jen původ značky z USA, americké symboly na motocyklech členů klubu, jejich oblečení a způsob života. Členy klubu naopak společný nepřítel velmi stmeloval. Nechci zde uvádět příběhy jednotlivých členů, kteří si užili své s STB i běžnými orgány Veřejné bezpečnosti. Každý příběh by vydal na samostatný článek a pravdou je, že mnozí byli buď donuceni k emigraci, nebo se sami rozhodli odejít,“ dodává Martin Novák.



Aby úřady klub nezakázaly, byl v 50. letech minulého století donucen začlenit se do armádou kontrolované organizace Svazarm. První mezinárodní sraz majitelů motocyklů Harley-Davidson byl úřady povolen až v roce 1967. Uskutečnil se v Anníně na Šumavě a navštívilo ho mnoho jezdců ze západní Evropy.

Zajímavostí je, že tuto akci osobně navštívil – byť omylem – tehdejší prezident republiky Antonín Novotný. „Neví se, zda to spletl jeho řidič nebo kdo, ale faktem je že soudruzi vyrazili podpořit svazáckou akci konanou někde nedaleko a zabloudili. Novotný však zachoval dekorum, prohlédl si motocykly, snědl pivo a párek a nasedl zpět do limuzíny, aby vyhledal své svazáky, kteří na něj už netrpělivě čekali s chlebem a solí,“ vypráví Martin Novák.