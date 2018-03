Létajících aut přibývá. Ženevský autosalon ukázal další komerční model

Celá desetiletí provokuje lidskou fantazii představa létajícího auta. Příběhy Jamese Bonda, Fantomase, ale i české Arabely jsou toho dokladem. Už několik let se pokouší tuto vizi zhmotnit slovenská společnost Aeromobil Juraje Vaculíka. A na ženevském autosalonu se právě tento týden představil létající vůz nizozemské firmy Pal-V, který by měl být k dispozici zákazníkům už v příštím roce.

"Jsme téměř připraveni vydat se do ulic a na oblohu, zákaznické dodávky by mohly začít už v příštím roce," oznámila tento týden na ženevském autosalonu nizozemská společnost Pal-V, která zde prezentovala svůj létající vůz Liberty - elegantní červené tříkolové vozidlo typu takzvané gyrokoptéry.

Pro dopravu ve městě i za město

Liberty je dvousedadlový vůz, měl by tedy uvézt dva cestující včetně zavazadel. Pohání ho benzínový motor, do něhož lze použít běžný, nikoli letecký benzín. Uletí 500 kilometrů a po zemi urazí dva tisíce kilometrů bez dotankování, přičemž dosahuje maximální rychlosti 160 kilometrů za hodinu.

Firma původně doufala, že ho začne prodávat už letos, nyní posunula ostrý start na příští rok.

Podle zástupců Pal-V inspirovala vznik gyrokoptéry "frustrace" z nedostatku svobody při cestování. "V letadle začínáte svou cestou v místě, kde ji nechcete začít, a končíte v místě, kde nechcete skončit. Pal-V oproti tomu nabízí perfektní produkt pro meziměstskou dopravu. Mimo město poletí, ve městě pojede," řekl šéf nizozemské společnosti Robert Dingemanse agentuře AFP.

Podle Pal-V se už řadí zájemci, kteří si hodlají tento vůz pořídit, předpokládaná čekací doba na dodání představuje zhruba dva roky. K létání bude moci stroj využít podle Dingemansea v Evropě asi 10 tisíc letových tras. "Protože může jezdit i po zemi, tak to stačí," uvedl šéf Pal-V pro AFP. Pro ilustraci dodal, že "každý Němec bude mít malé letiště vhodné pro start tohoto stroje ve vzdálenosti od deseti do dvaceti kilometrů od svého domova".

Liberty ale stále není létajícím autem pro každého: jen pilotní výcvik bude stát od deseti tisíc do dvaceti tisíc euro, přičemž náklady na pořízení samotného auta dosahují tří set tisíc až půl milionu euro. "Jde o též cenové rozmezí jako při koupi malého vrtulníku, ale v případě létajícího auta jsou náklady na údržbu mnohem nižší, auto má jednodušší obsluhu a je mnohem užitečnější než malé letadlo nebo vrtulník," tvrdí Dingemanse.

Kabinu pro cestující lze popsal jako futuristickou gondolovou lanovku, k jejíž střeše je připojena obří vrtule. Ta přitom může být odpojena, motor i vrtule fungují autonomně. Létající část vyvinul Airbus, kabinu pro cestující navrhla divize Italdesign společnosti Volkswagen a motorizovaná část vozu je založena na technologii Audi.

Podle Pal-V je vůz navržen tak, aby obstál v městské dopravě. Firma na něm chce proto nadále pracovat tak, aby se dalo využít i pro veřejné účely. Jedním z plánů je například upravit vůz jako možné záchranářské vozidlo, které by v sobě kombinovalo vlastnosti sanitky i záchranářského vrtulníku a přepravovalo by pacienty mezi nemocnici. Další variantou je využít létající auto jako donáškové vozidlo.

Zatím ne každý je ale přesvědčen o tom, že létající auta mají opravdu budoucnost. "Je to krásný nápad, ale vzhledem k současné hustotě letecké dopravy je těžké si představit, že k ní přibudou ve větším množství ještě tyto ´létající talíře´, které zaplní oblohu," uvedl pro AFP Ferdinand Dudenhoffer, který stojí v čele Centra automobilového výzkumu v Německu.

Terrafugia chce vzlétnout příští rok, Aeromobil v roce 2020

Navzdory Dudenhofferově skepsi ale projektů létajících samohybů celosvětově přibývá. Kromě Pal-V tak slibuje v příštím roce ostrý start létajícího vozu i společnost Terrafugia, původně americký start-up, který loni v listopadu koupila čínská společnost Geely. Jeden z největších čínských soukromých automobilových výrobců koupil veškeré prototypy Terrafugiy za nezveřejněnou částku s tím, že americká firma se stala po akvizici jeho dceřinou společností, ale nadále sídlí a má licenci v USA.

Čína projekt létajících automobilů hodně podporuje, protože by jí pomohl vyřešit problém s neustálými dopravními zácpami. Terrafugia proto jako svůj konečný cíl plánuje vznik létajícího vozidla s kolmým startem, které by mohlo vzlétat i přistávat bez startovací dráhy, fungovalo by i v hustém městském provozu a využívalo by rozsáhlou čínskou leteckou infrastrukturu. Podle Financial Times chce Čína do roku 2025 vybudovat 136 nových civilních letišť, která by mohla sloužit i novým létajícím vozidlům.

Ambicemi se netají ani původně slovenská společnost Aeromobil, která chce rovněž využít současnou expanzi asijské letecké infrastruktury. Aeromobil představil první prototyp svého létajícího auta v roce 2013 a nedávno naplnil objednávky pro limitovanou řadu svého prvního komerčně dostupného modelu, který by měl být zákazníkům dodán v roce 2020. "Musíme snížit počet aut ve městech. S létajícími vozy získáme širší prostor, než jaký představují tříproudové silnice," tvrdí spoluzakladatel a výkonný ředitel Aeromobilu Juraj Vaculík.

Také čínská skupina eHang, známá jako výrobce dronů, loni oznámila, že plánuje zahájit v Dubaji plně autonomní leteckou službu.

I v tomto případě však zůstává otázkou, zda všechny ambiciózní plány výrobců létajících aut dojdou svého naplnění. Potíže přetrvávají například při schvalovacím regulačním procesu, protože každé létající vozidlo musí splňovat provozní normy pro automobily i pro malá letadla.

"To vedlo k širokému spektru konstrukcí, přičemž některé létající vozy dokázaly létat jen na krátkou vzdálenost. Asi 90 procent prototypů létajících vozidel, které existují, nejsou opravdové automobily. Jde spíš o elektrické vrtulníky nebo o drony pro lidi," uvedl pro Financial Times Vaculík.