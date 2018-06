Miss Amerika končí s promenádou v plavkách a dívky už nemusí být hezké

"Už nejsme soutěž krásy. Miss Amerika představí novou generaci ženských vůdkyň, zaměřených na vzdělání, sociální vliv, talent a posílení postavení," prohlásila Gretchen Carlsonová, nová šéfka organizace pořádající Miss Amerika a bývalá moderátorka stanice Fox News. Nové pojetí bylo podle ní ovlivněno i hnutím Metoo. Téměř stoletá soutěž tak zásadně mění pravidla a už v ní vůbec nebude rozhodovat fyzický vzhled.

Po dlouhých měsících sporů předstoupili organizátoři soutěže Miss Amerika v úterý před veřejnost a oznámili zásadní změnu: s účinností od letošního roku bude ze soutěže Miss Amerika vyřazená slavná promenáda v plavkách. Namísto toho každá kandidátka podebatuje s porotci soutěže o svých životních úspěších a cílech a o tom, jak hodlá využít svého talentu, zájmů a ambice zastávat funkci Miss Amerika. Informuje o tom deník Washington Post.

Změny jsou důsledkem velké reorganizace soutěže, spojené s výměnou vedení. Její bývalý ředitel Sam Haskell, prezident Josh Randle a předsedkyně představenstva Lynn Weidnerová odstoupili loni v prosinci poté, co list Huffington Post zveřejnil jejich soukromou e-mailovou korespondenci, v níž komentovali některé bývalé soutěžící krásky, a to i trochu nevybíravým jazykem.

Krátce nato se stala novou šéfkou soutěže Gretchen Carlsonová, bývalá moderátorka Fox News, která o sobě dala dosud nejvíc vědět v souvislosti s mezinárodním hnutím MeToo: v roce 2016 totiž zažalovala výkonného ředitele společnosti Fox News Rogera Ailese kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování a podařilo se jí dostat z něho odškodnění ve výši 20 milionů dolarů. Záhy poté se stala jednou z nejzanícenějších zastánkyň hnutí MeToo a v úterý vydala prohlášení, že to bylo právě toto hnutí, které významně přispělo k přehodnocení celého konceptu soutěže.

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs — Cara Mund (@MissAmerica) 5. června 2018

"Už nejsme soutěž krásy. Miss Amerika představí novou generaci ženských vůdkyň, zaměřených na vzdělání, sociální vliv, talent a posílení postavení. Zažíváme ve své zemi kulturní revoluci, v níž ženy nacházejí odvahu povstat a nechat zaznít svůj hlas v řadě témat. Miss Amerika je hrdá, že se jako organizace vyvíjí a připojuje se k tomuto mocnému hnutí," prohlásila Carlsonová.

Pápá, bikiny

Vystoupila také v ranní televizní show "Good Morning America", kde zdůraznila, že někdejší "soutěž krásy" bude od nynějška známá už jen jako "soutěž". Cílem organizace je udělat soutěž "otevřenou, transparentní a inkluzivní", a to prý zejména pro ženy, které by se prý v případě, že by se zúčastnily soutěže v minulosti, v ní "necítily komfortně".

"Slyšeli jsme spoustu mladých žen říkat: rády bychom se staly souřástí vašeho programu, ale nechceme se promenádovat v plavkách na vysokých podpatcích. Takže víte co? Už to nemusíte dělat," rozhodla Carlsonová.

Změní se i soutěž večerních šatů, přičemž podle Carlsonové tato změna znamená zlepšení: "Už nebudeme posuzovat ženy podle toho, jakou róbu si vyberou, když se večer vydají ven. Nás bude zajímat, co říkají a jak chtějí svou iniciativou ovlivnit společnost."

Na sociálních médiích tak začala organizace používat nový hashtag: #byebyebikini.

Carlsonová přitom odmítla názor, že zrušení promenády v plavkách může pro soutěž znamenat pokles sledovanosti. "Zajímavé je, že promenáda není nejsledovanější částí soutěže. Lidé mají opravdu rádi její talentovou část," pronesla nová šéfka Miss Amerika v rozhovoru s moderátorkou GMA Amy Robachovou (Washington Post v této souvislosti podotýká, že loni soutěž sledovalo 5,6 milionu diváků, zatímco o rok dřív 6,2 milionu, její sledovanost jde tedy dolů).

Miss Amerika následuje trend

Soutěž Miss Amerika se konala poprvé v roce 1921 jako soutěž krády v plavkách, která měla reklamně podpořit pláže v Atlantic City. Během dalších let se však stala obecným ukazatelem amerických trendů a vkusu a její přípravná kola jasně naznačovala, která dívka má největší šanci na to získat vítěznou korunku.

Zrušením promenády v plavkách nyní soutěž následuje stále silnější trend v západní společnosti: promenády v plavkách se už v roce 2014 zbavila Miss World a v roce 2016 udělala totéž i soutěž Miss Teen USA.

Podle koučky Valerie Hayesové, která pomáhala připravovat soutěžící dívky, diskutovalo vedení Miss Amerika o vyškrtnutí plavek několik let. Výměna vedoucích manažerů pak k tomu podle ní poskytla "perfektní příležitost" - hlavně proto, že teď se v řídícím týmu soutěže objevilo i několik bývalých účastnic, které chápou tlak, jemuž jsou soutěžící dívky vystaveny, když se objeví v televizi v plavkách. "Myslím, že právě jejich osobní zkušenost ovlivňuje směr, kterým se soutěž vydává," uvedla Hayesová.

Nově zavedenou změnu označila jako "skvělou", přičemž zmínila dva hlavní důvody: za prvé proto, že počet dívek hlásících se do soutěže v posledních letech klesal, podle Hayesové především proto, že v době sociálních médií, kdy se každá fotka okamžitě sdílí a široce komentuje, jich je stále méně ochotných svléknout se do plavek. Druhým důvodem jsou podle ní peníze - stále víc sponzorů se totiž obávalo spojit své jméno se soutěží, kde se dívky promenují v plavkách.

"Teď mohou manažeři soutěže oslovit firmy a říct: náš program je zaměřen na vzdělávání a vůdčí schopnosti a to je v souladu s poslanám a hodnotami vaší společnosti," prohlásila Hayesová. Nová podoba soutěže podle ní může inspirovat k účasti více žen, byť nemají stereotypní míry někdejších vítězek soutěží krásy. "Tím se otevírají dveře řadě dalších soutěžící."

Organizátoři se tím navíc zbaví kritiky, která v souvislosti s kampaní MeToo zaznívala stále ostřeji a podle níž je ukazování dívek v plavkách zastaralé a ponižující. "Je těžké si představit, že by se to stalo, kdyby nenastal právě tento kulturní okamžik. Myslím, že by bylo historicky náročné, aby se Miss Amerika zaměřila na vzdělání - když si k tomu musíte obléct plavky a promenádovat se na vysokých podpatcích," prohlásila Hilary Levey Friedmanová, profesorka na Brownově univerzitě a odbornice na kulturu.