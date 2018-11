Internet je starší, než si myslíte. První myšlenka se objevila před 55 lety

Právě dnes je tomu 55 let od doby, kdy Joseph Carl Robnett Licklider představil svým kolegům memorandum o intergalaktické počítačové síti. Mohlo by se zdát, že mluvíme o sci-fi, a ve své době to skutečně tak působilo. Dnes něco takového vnímáme jako něco samozřejmého. Právě tato myšlenka zosobňuje internet, jak ho známe.

Za více než polovinu století internet proměnil způsob, jakým lidé pracují, žijí, hrají si a učí se. V roce 2017 jej podle údajů Českého statistického úřadu využívalo osm z 10 Čechů a podle údajů společnosti Cisco se v roce 2021 do internetu globálně připojí 4,6 miliardy uživatelů, tedy 58 procent světové populace. Mobilní operátoři si se již připravují na 5G sítě a pro firmy byl představen koncept intuitivních sítí, které se umí samy opravovat.

1963–1983: První krůčky

Průkopník informačních technologií Joseph Carl Robnett Licklider pracoval v agentuře ARPA (do roku 1972 DARPA), která spadala pod Ministerstvo obrany USA, a byla založena za účelem udržení technologického náskoku USA před tehdejším Sovětským svazem. Předchůdce dnešního internetu poprvé oficiálně představil v dokumentu s názvem "Memorandum For Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network" 23. dubna 1963.

Licklinder nicméně nebyl jediným z otců myšlenky internetu. Již v červnu 1961 zveřejnil Leonard Kleinrock svoji práci o teorii packetového přepínání. První počítačová síť známá pod zkratkou ARPANET byla spuštěna roku 1969 a propojovala počítače na univerzitách v Los Angeles, Stanfordu, Santa Barbaře a Utahu. O pouhé dva roky později se svět dočkal prvního poslaného emailu.

Sám autor Raymond Tomlinson přiznal, že se jednalo o banální test, proto se pravděpodobně jednalo o několik náhodných písmen, například „QWERTYUIOP“. Za „otce internetu“ jsou ale považováni američtí informatici Vint Cerf a Bob Kahn. Ti navrhli v roce 1974 TCP/IP protokoly, díky kterým můžeme s internetem komunikovat. Ve stejném roce se vůbec poprvé objevil pojem „internet“, a to v dokumentu RFC 675. V roce 1978 se objevil první spam, tehdy jej dostalo 393 zařízení a jednalo se o reklamu na nový počítač.