Největší slídilové

Vítězové anticeny pro největší slídily v soukromí v anketě Big Brother Awards, kterou každoročně vyhlašuje nezisková nevládní organizace Iuridicum Remedium. Vítězové za loňský rok byli vyhlášeni v polovině ledna.

Dlouhodobý slídil: Ministerstvo zdravotnictví

Ve čtyřech českých nemocnicích jsou uchovávány bez dostatečného důvodu více než tři miliony krevních vzorků získaných při tzv. novorozeneckém screeningu. Nejstarší jsou z poloviny 80. let. Podle poroty jsou vzorky potenciálně zneužitelné například k provádění analýz DNA. Navíc neexistuje dostatečný důvod, proč by měly být uchovávány po dobu až 100 let, jak je tomu v současnosti.

Firemní slídil: LG Electronics

Chytré televizory od korejského výrobce LG sbírají a odesílají nejen data o sledovaných programech, ale také informace o souborech s filmy, které si spotřebitel v televizi přehrával ze soukromého USB disku. Důvodem je lepší cílení reklamy. Po medializaci problému přislíbila firma LG nápravu, nicméně automatické odesílání dat zůstane zřejmě součástí základního nastavení, uživatelé ho budou muset ručně vypnout.

Úřední slídil: Vojenské zpravodajství ČR

Vojenské zpravodajství vybavené řadou pravomocí zasahovat do soukromí obyvatel získalo anticenu za svou účast v aféře Nagygate a sledování manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase. Tento krok podle poroty narušuje důvěru veřejnosti ve vnitřní kontrolní mechanismy výkonné a zákonodárné moci, které měly zabránit tomuto evidentnímu excesu již v jeho zárodku.

Mezinárodní slídil: Agentura NSA

Americká Národní agentura pro bezpečnost si cenu vysloužila za plošné a celosvětové sbírání informací o elektronických komunikacích, které vyšlo najevo v souvislosti s dokumenty vynesenými jejím bývalým zaměstnancem Edwardem Snowdenem. V souvislosti s touto aférou získal negativní ocenění i britský premiér David Cameron v kategorii Výrok Velkého bratra za svá slova, že média by měla zvážit další uveřejňování tajných dokumentů, jinak jim hrozí vládní postih.

Právní norma Velkého bratra: Zákon o DNA

V České republice dlouhé roky chybí zákon, který by přímo reguloval oblast identifikační genetiky, provoz biobank či DNA databází pro forenzní i soukromé účely. V listopadu 2012 bylo sepsání zákona stanoveno vládním usnesením, loni na podzim ale vláda tento úkol zrušila. Oblast analýz DNA díky laxnímu přístupu ministerstva vnitra zůstává a zřejmě ještě nějakou dobu zůstane bez náležité zákonné úpravy.

Nebezpečná nová technologie: Bezkontaktní platební karty

Bezkontaktní platební karty, kterými banky postupně nahrazují klasické platební karty, umožňují komukoliv v blízkosti držitele takové karty bez překonání jakýchkoliv bezpečnostních opatření získat jméno držitele karty, číslo karty a další údaje, které umožní nejen nepozorovaně identifikovat držitele, ale je i zneužít například k provedení některých on-line plateb.

Pozitivní cena za ochranu soukromí: Cz.nic

Správce národní internetové domény CZ.NIC si z ceremoniálu předávání cen odnesl pochvalu za svůj projekt na podporu kybernetické bezpečnosti Turris. Tento nástroj monitoruje provoz v domácí síti a data odesílá na jedno centrální místo. Systém je však dobrovolný, postavený na open source softwaru a každý uživatel má možnost podívat se do vlastního účtu, jaké informace od něj sonda odeslala.