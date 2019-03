Němci šli na karneval za vojáky z 19. století. Kvůli šavlím čelí obvinění

Čtyři němečtí turisté vyrazili v Itálii na Benátský karneval do ulic v kostýmech v podobě uniformy pruských vojáků napoleonské doby, tedy ze začátku 19. století. Své oděvy doplnili starožitnými originály šavlí. Policie je zatkla a obvinila z ilegální přepravy zbraní. Informoval o tom benátský deník Venezia Today.

Benátský karneval se letos konal od 16. února do 5. března. Němci vyrazili na náměstí Svatého Marka v kompletních uniformách včetně pobočních šavlí v sobotu 2. března.

Zhruba před třetí odpoledne si čtveřice všimla místní policejní hlídka, zaujaly ji zejména jílce zahnutých šavlí v pochvách, které se mužům houpaly po boku. Protože všechny chladné zbraně vypadaly velice autenticky, rozhodli se policisté pro jejich důkladnou prohlídku - tak pak rychle odhalila, že jde skutečně o starožitné originály.

Ani jeden z turistů přitom neměl povolení takovou zbraň do Itálie dovézt, ani nosit ji na veřejném místě - což je v Itálii nezbytné. Policie proto celou čtveřici okamžitě zatkla, odvedla na policejní stanici a obvinila z trestného činu ilegální přepravy zbraní. Přitěžující okolností se jednomu z turistů navíc stalo to, že u něj policisté našli ještě nůž s deseticentimetrovou čepelí (Venezia Today neuvádí, zda byl zavírací, nebo pevný).

Obdobný problém zažili i Češi

Stále víc západoevropských měst reaguje mimořádně citlivě na jakékoli otevřené nošení zbraně ve svých ulicích, byť jde třeba o neškodné repliky a byť je mají jako doplněk svých uniforem lidé věnující se jako koníčku vojenské historii, kteří si v těchto uniformách připomínají významné historické události.

V loňském roce se o tom přesvědčili i Češi, konkrétně členové českého vojenského historického klubu ztvárňujícího druhoválečné výsadkáře 82. výsadkové divize USA, kteří si chtěli ve Francii připomenout v rámci oslav 74. výročí "Dne D" většinu míst, jimiž prošli skuteční příslušníci 82. výsadkové divize, a rozhodli se absolvovat tutéž trasu v kompletních uniformách a výstroji.

Na rozdíl od německých turistů se sice nechali předem poučit, takže jejich výzbroj tvořily výhradně zcela nefunkční napodobeniny zbraní, které jsou i ve Francii volně prodejné, i tak ale vznikl v městečku Sainte-Mère-Eglise problém: podle tamější místní vyhlášky je zakázáno objevit se na veřejnosti s čímkoli, co připomíná zbraň. I Čechy proto zadržela policie, nicméně vzhledem k tomu, že žádná "zbraň" nebyla skutečná, je po jejich kontrole z ničeho neobvinila a pouze vyprovodila z města.

V roce 2017 se stal zase známým případ, kdy prefektura francouzského departementu Meuse zakázala příznivcům oživené historie, ztvárňujícím francouzské vojáky z doby 1. světové války, vzít si do slavnostního průvodu městem repliky pušek. Muži v uniformách francouzských prvoválečných pěšáků šli proto na protest s košťaty.

Lidé věnující se vojenské historii a vyjíždějící do zahraničí na různá mezinárodní setkání a srazy by však měli být v každém případě opatrní a věnovat velkou pozornost tomu, jaká pravidla ohledně nošení replik zbraní platí v zemi a městě, do kterého jedou.

"Není rozumné chodit ´ozbrojen´ byť třeba tupou replikou šavle mimo rámec probíhajícího programu. Kde má takový rámec svou hranici, to bude zřejmě do značné míry na posouzení zasahujícího policisty," varuje Iniciativa českých vojenských historických spolků Historie nezabije, která se zabývá problematikou zbraňové legislativy ve vztahu k pořádání historických akcí a rekonstrukcí historických bitev.