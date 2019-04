Německý satirik žaluje Merkelovou: "Nenazývejte satiru o Erdoganovi urážkou!"

Německý satirik a televizní moderátor Jan Böhmermann zažaloval kancléřku Angelu Merkelovou za to, že v roce 2016 označila v telefonickém rozhovoru s tehdejším tureckým premiérem Ahmetem Davutogluem Böhmermannovu satirickou báseň o Recepu Tayyipu Erdoganovi za "záměrnou urážku". Merkelová už dřív přiznala, že tohle její prohlášení byla chyba.

Jan Böhmermann přednesl své dílko o současném tureckém prezidentovi koncem března 2016 ve vlastním satirickém programu Neo Magazin Royale ve veřejnoprávní televizi ZDF. Báseň, která obsahovala řadu vulgarismů, líčila Recepa Tayyipa Erdogana mimo jiné jako člověka, který porušuje lidská práva, ale také provozuje sex se zvířaty. Proti básni se okamžitě zdvihla silná vlna protestů z turecké strany a televize ZDF vyřadila na základě této kritiky zmíněný díl pořadu ze svého internetového archívu - byť slíbila, že svému moderátorovi pomůže s případnými soudními spory.

Zásadnější problém pak nastal v polovině dubna 2016, kdy se německá vláda pod vedením kancléřky rozhodla na žádost Turecka vydat Böhmermanna trestnímu stíhání - bez jejího souhlasu by státní zastupitelství nemohlo stíhání vést a Böhmermann by čelil pouze občanskoprávnímu sporu kvůli pomluvě. V trestním procesu mu přitom za urážku zahraniční hlavy státu hrozilo podle tehdy platného paragrafu 103 až pět let vězení.

"Spolková kancléřka nesmí uhýbat, když jde o svobodu vyjadřování. Ona mě ale místo toho vykostila a naservírovala mě nervově nemocnému despotovi k čaji," protestoval tehdy Böhmermann.

Celá aféra vyvolala obrovskou mediální pozornost a rozsáhlou celospolečenskou diskusi o svobodě médií a svobodě satiry. Začátkem roku 2018 pak vedla k tomu, že byl zmiňovaný paragraf zrušen a trestný čin urážky cizí hlavy státu přestal v Německu existovat. Böhmermann nebyl k ničemu odsouzen, byť v době zahájení jeho trestního stíhání tento paragraf ještě platil. Jeho případ projednal v únoru 2017 hamburský soud, který rozhodl pouze o tom, že některé verše básně už nelze na veřejnosti opakovat, ale nevyhověl požadavku Erdoganových právníků zakázat celou báseň. Ani s tím se však satirik nesmířil a hodlá rozhodnutí hamburského soudu napadnout.

Současně žene před soud i německou kancléřku, a to kvůli jejímu telefonickému rozhovoru s tehdejším tureckým premiérem Ahmetem Davutogluem, který proběhl poté, co Erdogan zahájil proti Böhmermannovi právní kroky.

Podle vyjádření Merkelové mluvčího Steffena Seiberta pro agenturu DPA označila kancléřka při tomto telefonátu satirikovu báseň za "záměrnou urážku". Merkelová sice už dříve připustila, že to byla chyba, ale to už nyní Böhmermannovi nestačí.

V žalobě, kterou vůči německé kancléřce vznesl, požaduje, aby Merkelová jednoznačně přislíbila, že se do budoucna takového hodnocení v tomto kontextu zdrží a nebude to už víckrát opakovat, a kdyby to nepřijala, aby soud prohlásil její hodnocení básně za nezákonné.

Mluvčí berlínského soudu pro DPA uvedl, že rozhodnutí v dané věci by mělo padnout 16. dubna. Předpokládá se přitom, že Merkelovou bude v soudní síni zastupovat pouze její právník a ona sama se řízení nezúčastní.