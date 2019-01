Nová hrozba. Mléčná dráha se srazí s jinou galaxií dříve, než se myslelo

Naši domovskou galaxii Mléčnou dráhu čeká v budoucnu strašlivá katastrofa při srážce s jinou galaxií. Obrovská masa horkého plynu a energie způsobí naprostý kosmický chaos. Hvězdy budou narážet jedna do druhé, planety skončí rozbité nebo se zcela vypaří. Nic už nezůstane jako dřív. Podle nové studie by k tomu mohlo dojít již za dvě miliardy let. To je přitom v kosmickém měřítku za chvíli.

Astronomové již dlouho ví, že někdy v příštích pěti miliardách let se Mléčná dráha srazí s jinou masivní spirální galaxií – Galaxií v Andromedě, která je od Země vzdálená přibližně 2,5 miliardy let.

Nyní se však objevila nová akutní hrozba. Ještě před Galaxií v Andromedě čeká Mléčnou dráhu střet s jiným blízkým sousedem. Podle nových poznatků astronomů z britské Durhamské univerzity by k tomu mohlo dojít již za dvě miliardy let.

Tím, kdo se s Mléčnou drahou srazí, je Velký Magellanův oblak, který je vzdálený asi 160 tisíc světelných let. Jedná se o trpasličí galaxii, která má hmotnost asi jako 10 miliard sluncí. To je sice proti Mléčné dráze i Galaxii v Andromedě výrazně méně, ale přesto to není zanedbatelné.

Vědci dlouho považovali Velký Magellanův oblak za relativně nového souseda, který je díky své nízké hmotnosti na Mléčnou dráhu navázán gravitačně jen velice slabě. Nové poznatky na základě odhadů množství černé hmoty však ukazují, že je mnohem masivnější a proto je mnohem pravděpodobnější jeho srážka s Mléčnou dráhou.

„Pozorování v posledních dvou letech naznačuje, že takzvané halo (oblak) temné hmoty, které obklopuje Velký Magellanův oblak, je téměř dvakrát masivnější, než se dříve myslelo,“ řekl Marius Cautun z Durhamské univerzity a hlavní autor nové studie. „Vyšší hmotnost Velkého Magellanova oblaku je to, co zpečetí jeho osud. Naznačuje to, že je mnohem těsněji spojen s Mléčnou dráhou a srazí se s naší galaxií za asi dvě miliardy let,“ dodal.

Srážka je takřka nevyhnutelná

Vědci vytvořili několik počítačových modelů zahrnující různé faktory, které budou diktovat pohyb a chování Velkého Magellanova oblaku a Mléčné dráhy v příštích několika miliardách let. V asi 93 procentech scénářích se Velký Magellanův oblak srazil s Mléčnou dráhou ještě před Galaxií v Andromedě.

Takové spojení by mohlo mimo jiné vyhodit mnoho objektů z jejich stabilních oběžných drah a vytvořit rozptýlený mrak hvězd kolem Mléčné dráhy nebo je úplně vyhodit z galaxie. „Jedním z těchto nešťastných systémů by mohla být naše sluneční soustava. Pro naše potomky to znamená nebezpečnou a osamělou budoucnost,“ podotkl Cautun.

Srážka s menší galaxií by však mohla také mohla probudit supermasivní černou díru ve středu Mléčné dráhy a změnit jí v dravou šelmu hodující na troskách ve svém okolí. Proti svému současnému stavu by se přitom mohla zvětšit až desetkrát.

To však podle Cauntuna nemusí být zas až tak negativní. Černá díra v Mléčné dráze je ve skutečnosti mnohem menší, než by měla u galaxie této velikosti být. Při zvětšení na pětinásobek nebo desetinásobek se tak vlastně dostane na svou normální velikost.