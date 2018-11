Postavil Ameriku na kola. První Ford model T byl vyroben před 110 lety

FOTOGALERIE

Jeho tvůrce, budoucí automobilový průmyslník Henry Ford, se narodil uprostřed Americké občanské války, 30. července 1863, na farmě Greenfield Township v Michiganu v rodině poměrně zámožného farmáře. Čekalo se, že jako nejstarší syn farmu převezme. Mladý Henry však nenáviděl tvrdou práci a dřinu v zemědělství. „Nikdy jsem nechoval žádnou zvláštní lásku k farmě. Byla to matka na farmě, co jsem miloval,“ napsal po letech.

Už od dětství byl fascinovaný vším mechanickým a v okolí si získal pověst zdatného opraváře hodinek. V šestnácti letech odešel z domova do Detroitu, aby se zde u firem James Flower & Bros a Detroit Dry Dock vyučil zámečníkem. Po vyučení se v roce 1882 vrátil na rodnou farmu a později získal místo ve společnosti Westinghouse jako opravář parních strojů.

V roce 1891 nastoupil jako inženýr do společnosti Edison Illuminating Company a poté, co byl o dva roky později povýšen na hlavního inženýra, měl dost času a peněz, aby se zaměřil na své vlastní experimenty s benzínovými motory.

Na Štědrý den 1893 úspěšně otestoval na kuchyňském dřezu vlastnoručně postavený jednoválcový motor. V červnu 1896 pak dokončil svůj první automobil Ford Quadricycle s výkonem čtyři koňské síly a maximální rychlostí 32 kilometrů za hodinu.

Prorazil až napotřetí

Po třech neúspěšných pokusech o rozjetí automobilového podnikání založil s několika společníky v roce 1903 společnost Ford Motor Co. K dispozici měl vypůjčených 28 tisíc dolarů, dva soustruhy, dvě vrtačky, hoblovačku, brusku a kovářskou výheň.

Prvním automobilem nově založené automobilky byl v roce 1903 Ford model A s plochým dvouválcovým motorem o výkonu osm koňských sil a třístupňovou převodovkou. Společnost přitom utratila skoro celý svůj počáteční kapitál, ještě než byl vůbec prodán první vůz. V bance z původních 28 tisíc dolarů v tu dobu zbývalo posledních 223 dolarů a 65 centů.

Od roku 1903 do roku 1908 pak Ford postupně nabídl modely B, C, F, K, N, R a S, ale stále to nebylo to Henryho vysněné auto. Ve své knize Motor Memories z roku 1947 popsal obchodník Eugene W. Lewis svou konverzaci s Fordem v roce 1905. Oba muži spolu tehdy diskutovali o rozvíjejícím automobilovém průmyslu.

„Chystám se vyrobit motorové vozidlo, které bude světlé, silné a čisté, aby ho mohly řídit i ženy. A bude mít dostatek síly, aby mohlo dělat jakoukoli práci. Bude se prodávat tak, že každý, kdo může vlastnit průměrného koně a bryčku, si bude moct dovolit vlastní auto,“ prohlásil tehdy Ford o svém vysněném budoucím modelu T.