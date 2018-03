Roztomilý Chuchel. Světový trh dobývá další česká hra

/VIDEO/ České počítačové hry zažívají šťastné období. Krátce poté, co vyšla na trh úspěšná hra Kingdom Come: Deliverance, která už dosáhla víc než milionu prodejů (a díky tomu si na sebe už vydělal), přichází další dílo s potenciálem stát se světovým hitem. Jmenuje se Chuchel.

Uživatelské recenze na mezinárodním webu Metacritic.com zatím hýří nadšením. "Snažím se najít nějakou chybu v Chuchlu, ale je úplně zbytečná snaha. Hraje se s jednoduchým cílem, dá se ho krásně dosáhnout a neztrácíte při tom čas. Vážně nevím, oč by mohla být ještě lepší. Předpokládám sice, že deset dolarů může být pro někoho trochu velká částka na to, aby ji jen tak spolkl, ale Chuchel je skvělý zážitek, který rozhodně stojí za trochu rozhazování," uvedl uživatel s přezdívkou Destructoid.

"Amanita nám nabízí ze svého bezchybného katalogu nový klenot. Chuchel skvěle propojuje komedii s dobrodružstvím. To je sice žel příliš krátké a postrádající výzvy, ale navzdory tomu hra překypuje smyslem pro humor a kreativitou. Stojí za to užít si tohle úžasné dobrodružství velkého českého studia," píše hráč s přezdívkou Meristation.

"Brilantní hra, jejíž druh humoru a výtvarné ztvárnění si prostě zamilujete! Chuchel je pro každého, kdo hraje videohry," neskrývá nadšení nick HolyKeep99.

Podobně znějí i ostatní recenze mezi nimiž není ani jedna záporná.

V čem tkví půvab této novinky a kdo za ní stojí?

Hru uvádí na trh česká společnost Amanita Design, která už se stačila proslavit jako tvůrce originálních a působivých adventur. Hry jako Botanicula, Samorost nebo Machinarium jí vybudovaly pověst i u lidí, kteří je běžně nehrají. Amanita díky tomu prodala už přes sedm milionů kopií a získala také několik respektovaných cen. Nejprodávanější hrou firmy se stala hra Machinarium, jíž se na globálním trhu prodalo zhruba 4,5 milionu kusů.

Společnými rysy většiny její produkce je osobitý smysl pro humor a neméně originální design, který jim vytváří atmosféru odlišnou od většiny ostatní produkce. Kladem je i to, že postavičky nemluví žádným konkrétním jazykem, ale mumlají si cosi vymyšlenou řečí, není tedy nutné při uvádění her v různých zemích investovat do dabingu nebo titulků. Hry jsou navíc díky tomu přijatelné i pro děti (nabízí se tu určitá analogie s rovněž "němým", a proto mezinárodně sdělným Krtečkem výtvarníka Zdeňka Milera).

Všechny tyto výše uvedené rysy si zachovává i Chuchel, což je skutečně označení chomáče chlupů - tedy chuchlu, který představuje hlavního hrdinu hry. Jeho protihráči jsou Kekel a Chrchel, z nichž s prvním Chuchel občas soutěží a občas spolupracuje a s druhým bojuje o předmět své největší touhy, lesknoucí se červenou třešeň. Tu Chuchel zkouší sníst, zatímco záporák Chrchel neustále usiluje o to mu ji uzmout. Hru provází hudební doprovod od skupiny Dva.

Přestože se Chuchel objevil na trhu teprve minulou středu, stačil už sklidit kromě pozitivních ohlasů i pár ocenění - například nominaci na cenu Independent Games Festival v kategorii nejlepší vizuální zpracování. Výsledky tohoto festivalu, který je považován za "Oscara nezávislých herních vývojářů" budou vyhlášeny 21. března.

Amanita Design získala tuto cenu zatím třikrát, při čtvrtém pokusu bude soupeřit mimo jiné s dalším českým produktem, hrou Attentat 1942. Ta vznikla původně jako herní pomůcka pro hdiny dějepisu ve školách a přibližuje okolnosti atentátu na Heydricha v souvislostech druhé světové války.