Před padesáti lety odehráli Beatles poslední koncert. Na střeše v Londýně

Přesně před padesáti lety nejpopulárnější skupina světa vylezla na střechu budovy v centru Londýna a dopřála náhodným divákům své úplně poslední živé vystoupení. Od těch dob Beatles všichni napodobují. Ve středu v půl jedné a půl šesté odpoledne se na terase nad vchodem pražského obchodního domu Kotva odehraje zvláštní happening.

Kapely Zed Jones, Monna a The Rockoons si tu zpěvem nejslavnějších písniček Beatles připomenou půl století starou událost. Tehdy ráno 30. ledna 1969 se na střeše pětiposchoďového georgiánského domu na rušné londýnské ulici Saville Row uskutečnilo poslední veřejné vystoupení liverpoolské čtyřky.

Lennon jako Ježíšek

Budova patřila společnosti Apple Corps, kterou Beatles založili rok předtím. Měli tu své účetní a tajemníky, ba i dvorního astrologa. Časem zjistili, že jimi pověření zástupci firmu vytunelovali, ale to je jiná pohádka.

Večer před Štědrým dnem roku 1968 se tu konal velký vánoční mejdan. Na pozvánce stálo: „V polovině party mezi nás přijde Ernest Castro a April, obveselovači královny a vévody z Cornwallu, Winstona Churchilla a dalších. Pan Castro je kouzelník, břichomluvec a rád baví děti. April je jeho asistentka a také jeho žena a hraje na kytaru. Takže navrhujeme, aby s sebou všichni z Apple vzali děti, a ti z nás, kdo žádné nemají, mohou přivést jiný doprovod, anebo si do té doby mohou nějaké dítě pořídit.“

Dětí nakonec přišla víc než stovka. John Lennon a Yoko Ono, oblečeni jako Ježíškové, jim rozdávali dárky. Pak byly Vánoce, Nový rok a v lednu 1969 začali Beatles s natáčením čehosi, co už brzy vejde ve známost pod názvem Let It Be. Album spatří světlo světa v květnu 1970, téměř měsíc po rozpadu „Fab Four“. A stane se impozantním dokumentem o umírání jednoho úžasného fenoménu…

Albové tečce však předcházela ta koncertní. Beatles plánovali regulérní koncert, pak ale náhodou zašli na střechu Apple Corps, nadýchat se čerstvého vzduchu… A bylo rozhodnuto. 30. ledna 1969 hned po ránu vytahali nahoru aparaturu a kamery. Původně si mysleli, že by je mohl filmový štáb snímat z helikoptéry. Bylo jim však řečeno, že se nad Londýnem nesmí létat.

Jak dopadl konkurs?

Mluvčí společnosti Apple se později omlouval: „Neměl o tom nikdo vědět. Ale zkuste postavit Beatles na střechu uprostřed metropole a udržet to v tajnosti!“ Skupině se samozřejmě podařilo zastavit dopravu, tucty spořádaných občanů si stěžovaly na hluk.

„Nemůžeme telefonovat ani diktovat dopisy,“ stěžovali si ouřadové z protějších oken. Brzy přispěchali policisté celá patálie je zachycena ve filmu Let It Be.

Improvizovaný koncert trval 42 minut a Beatles s Billym Prestonem při něm hráli samé nové písně: Get Back, Don’t Let Me Down, I’ve Got A Feeling, The One After 909, Dig A Pony.

Strážníci, kterým se povedlo vyšplhat až ke slavné čtveřici, vypojili Lennonovi a Georgovi Harrisonovi zesilovače. Ale Paul McCartney hulákal dál: „Zas už hraješ na střeše, i když dobře víš, že se to tvý mámě nelíbí a že tě přijde zatknout!“

John Lennon akci nasadil korunu, když prohlásil: „Rád bych vám jménem kapely poděkoval a doufám, že jsme v konkursu uspěli.“ Víckrát si už Beatles na veřejnosti nezazpívali.