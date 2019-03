Zachraňte mu život, sdíleli Pákistánci fotky herce Roberta Downeyho Jr.

Na 150 tisíc Pákistánců sdílelo na Facebooku fotografie černovlasého muže s bradkou a s otvorem v hrudníku, do nějž je vložen umělý aparát. Popisek v urdštině sděloval, že tento muž žije jen dočasně díky umělému srdci a na transplantaci je potřeba pět milionů rupií. Za každé sdílení prý Facebook přispěje jednou rupií. Mělo to jeden háček - fotografie zachycovaly herce Roberta Downeyho Jr., jehož právě maskovali coby Iron Mana.

Pákistán je sice rychle se rozvíjející zemí s potenciálem stát se jednou z největších ekonomik světa, ale jako muslimská země očividně není nakloněn některým výdobytkům západní kultury, přičemž série filmů o supehrdinech z produkce Marvel Studios mezi ně nejspíš patří.

"Operace stojí pět milionů"

Snad díky tomu se mohlo stát, že fotky z natáčení Iron Mana z roku 2008, zachycující představitele hlavní role Roberta Downeyho Jr. s protetickým make-upem představujícím umělé srdce, vzali pákistánští uživatelé Facebooku vážně s tím, že jde o pacienta, který potřebuje pomoci se srdeční transplantací. Částečně k tomu přispěl i Downeyho vzhled, protože ve filmu nosí černou bradku a knírek, takže se příliš neliší od tradičního vzhledu pákistánských mužů.

Podle agentury AFP se první příspěvek s žádostí o pomoc objevil na pákistánském Facebooku 23. března 2019 a sdílelo ho dalších víc než 143 tisíc uživatelů.

Popisek v urdštině (indoíránském jazyce, jemuž rozumí přes 75 procent Pakistánců a jenž je hlavním zdrojem celostátní komunikace) sděloval zhruba následující informace: „Každé vaše sdílení může zachránit drahocenný život. Srdce tohoto muže selhalo a on přežívá jen díky mechanickému srdci. Podle lékařů však jde o přístroj s dočasnou životností, který brzy přestane fungovat. Aby pacient zůstal naživu, potřebuje transplantaci srdce a tato operace stojí pět milionů rupií. Facebook se rozhodl, že mu pomůže a přispěje jednou rupií za každé sdílení. Všechny vás prosíme, abyste tuto fotografii sdíleli v co největším počtu skupin s co největším množstvím přátel. Každé jednotlivé sdílení může zachránit vzácný život."

Jde o víc než 10 let staré fotky

AFP použila zpětné vyhledávání obrázků, podle nichž zjistila, že fotografie Roberta Downeyho Jr. pocházejí ve skutečnosti z instagramového profilu uměleckého maskéra Jamieho Kelmana z Los Angeles, který je tam nahrál začátkem roku 2018. První z nich umístil na Instagram loni 22. února u příležitosti desátého výročí natočení prvního Iron Mana a přiznal se, že je hrdý na to, že se na něm podílel - což doprovázel právě snímkem herce s umělým otvorem v hrudníku, který Kelman navrhl. Dalším postem byl tento, kde o natáčení prozradil víc podrobností.

"Sdílím některé ze svých snímků z doby, kdy jsem dělal tvůrce make-upu na Iron Manovi. Asi bych se měl o ně podělit, protože se mi zdá, že lidi zaujal určitou nostalgií klasického filmu a dostal i mě - je to opravdu zábavný a skvělý film. Taky mi připadá, že lidé teď milují Roberta Downeyho Jr. víc než kdy dřív, což platí i o mně; je velmi talentovaný a krásně ošklivý… Tento protetický make-up vytvořilo Stan Winston Studio pod vedením Shane Mahana a dělali jsme na něm tři: moje šéfka Deborah La Mia Denaverová, Richie Alonzo a já," uvedl Kelman s tím, že jeho úkolem bylo vytvořit právě protetickou masku umělého zařízení.

Ve filmové databázi Imdb je Kelman v souvislosti s Iron Manem skutečně zmiňován jako "key makeup artist", tedy jako klíčový tvůrce make-upu.

K aktuální kauze Kelman agentuře AFP potvrdil, že fotografie z koláže, která koluje po pákistánském Facebooku, opravdu pocházejí od něj a jde o "stoprocentně falešný make-up" z jedenáct let starého Iron Mana. "Syntetický silikonový kaučuk na kůži, protetické lepidlo, barvy a trocha falešné krve," uvedl Kelman.

Facebook se k případu nijak nevyjádřil, nicméně pravděpodobnost, že by měl opravdu přispívat na danou kampaň, je nulová.