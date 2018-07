Profesorka z Cambridge se opět svlékla, tentokrát kvůli ekonomii

/ VIDEO / Ekonomka a profesorka na cambridgské univerzitě Victoria N. Batemanová začala lobbovat za to, aby ekonomové brali vážněji feministické teorie. Ve videu, jež k tomuto tématu natočila, se svlékla donaha a intimní partie si zakryla bankovkami. Není to zdaleka poprvé, co se ukázala veřejně bez šatů.