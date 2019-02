Skandální film o Michaelu Jacksonovi líčí zneužívání dětí. Dědici protestují

Nový film Leaving Neverland nenechává na ikoně popu suchou nit. Líčí, jak Michael Jackson zneužíval děti, které si na svůj pohádkový ranč zval. Zpěvákovi dědicové protestují a mluví o veřejném lynčování.

Když měl dvoudílný snímek Dana Reeda minulý týden premiéru na filmovém festivalu Sundance v americkém Utahu, spustil lavinu emocí. Řečeno slovy Phila Marlowa, atmosféra v sále byla tak hustá, že by se na ní dala postavit garáž.

Na místo přispěchali zdravotníci, připravení zkoprnělým divákům poskytnout první pomoc. O co šlo? O další, tentokrát velmi podrobný popis údajných sexuálních deliktů, kterých se popová megastar údajně dopustila v 90. letech na dvou malých chlapcích.

Tajná svatba

Čtyřhodinový dokument Leaving Neverland se zakládá na rozhovorech s Wadem Robsonem a Jamesem Safechuckem. První z nich, australský mladík, který se dříve zpěváka sám zastával, nyní mimo jiné vypověděl, že měl jako sedmiletý s Michaelem Jacksonem „tajnou svatbu“.

Druhý z mladých mužů, James Safechuck, který se s Jacksonem seznámil v osmi letech, když spolu točili reklamu na Pepsi, popsal noc strávenou se zpěvákem v hotelu na Havaji. V šokujícím interview vypráví i o tajných ložnicích v Michaelově obřím sídle, pojmenovaném po pohádkové zemi z příběhů o Petru Panovi. O tom, co se na ranči Neverland dělo, nesměly podle Robsona děti mluvit. Jackson jim prý vysvětlil, že pokud tak učiní, půjdou ony i on do vězení.

Michaelovi dědicové tvrdí, že Wade Robson se jen mstí za to, že nedostal slibovanou roli v představení Cirque du Soleil na téma Jacksonových písniček. Okamžitě po uvedení snímku na festivalu Sundance vydali sérii prohlášení, v nichž dokument označili za lynč a obvinili tvůrce, že zpěváka „znovu zavraždili“.

Oba zpovídané považují za lháře a jedním dechem uvádějí, že se skutečnými oběťmi sexuálního násilí hluboce soucítí. Muži, kteří se objevují ve filmu Leaving Neverland, však podle nich nepředložili jediný relevantní důkaz.

Znovu je také poukazováno na fakt, že na konci vyšetřování a soudního procesu s Jacksonem, jež začaly zkraje roku 2005 a trvaly 574 dní, byl Michael shledán nevinným ve všech deseti bodech obžaloby. Napomohla tomu i skutečnost, že jak Wade, tak James tehdy jakékoliv zneužití popřeli.

Vyždímané publikum

Jenže suchá fakta jsou jedna věc a konfrontace z očí do očí s emotivní výpovědí údajných obětí je něco úplně jiného. Když film po dvou hodinách dospěl k desetiminutové přestávce, seděli festivaloví diváci v kině jako zařezaní. A reportér časopisu Rolling Stone informuje, že když se mučivý dokument chýlil ke svému závěru, vypadali už naprosto zničeně.

Hra na doktora, vzájemná masturbace, dárky a neustálé hučení do hlavy, že rodičům se nedá věřit a už vůbec ne ženám. Taková měla být náplň společných chvil s králem popu. Druhá část filmu začíná žalobou, kterou na zpěváka podali rodiče třináctiletého Jordana Chandlera. Nynější úspěšný choreograf se postaral o jednu z nejpalčivějších pasáží, když popsal, jak mu byl sugerován pocit, že musí Jacksona chránit a nesmí dopustit, aby Michaelovy vlastní děti měly tátu za mřížemi.

Po Jacksonově předčasné smrti v roce 2009 se Robson i Safechuck oženili a stali se sami otci. Podle svých slov se však dodnes bojí usnout a trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Ať už se jejich verze potvrdí, či vyvrátí, postarali se o skandál roku.