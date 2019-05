Spor o dědictví Arethy Franklin: V jejím domě se našly závěti, příbuzní trnou

Od smrti královny soulu Arethy Franklin uplynulo již devět měsíců, ale spor o dědictví slavné zpěvačky stále pokračuje. Světlo by do něj mohly vnést tři závěti, které se nyní podařilo objevit v jejím domě na předměstí Detroitu. Otázkou však zůstává, zda jsou dokumenty pravé a splňují veškeré právní náležitosti.

Trojice ručně psaných závětí byla ukryta na různých místech domu. Nejnovější z nich, která je datována do března roku 2014 a Aretha Franklin v ní odkazuje svůj majetek jednotlivým rodinným příslušníkům, byla zapsána do poznámkového bloku ukrytého pod polštářem.

„Některé věty je opravdu obtížné rozluštit a na čtyřech stranách závěti je řada slov přeškrtaných či dopsaných po okrajích,“ popisuje britský list The Guardian.

Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman:

Advokát David Bennett, který se zpěvačkou spolupracoval více než 40 let, v pondělí zaslal všechny nalezené dokumenty soudu. Podotkl však, že zatím není jasné, zda jsou podle zákonů státu Michigan v pořádku a platné. Soudní slyšení je naplánováno na 12. června.

Dluhy na daních

V samostatném soudním řízení požaduje zpěvaččin syn Kecalf, aby byl ustanoven správcem pozůstalosti tak, jak si podle jeho slov Aretha Franklin v roce 2014 přála. Nesouhlasí totiž s prodejem části pozemku nedaleko domu v okrese Oakland County v hodnotě 325 tisíc dolarů (7,5 milionu korun).

Soudkyně Jennifer Callaghanová totiž v dubnu souhlasila s provedením znaleckého posudku, který má určit hodnotu veškerého majetku zpěvaččina majetku včetně ocenění, koncertních šatů či vybavení domácnosti. Americké úřady současně zkoumají Franklinina daňová přiznání a v prosinci loňského roku oznámily, že se objevily daňové nedoplatky ve výši více než šesti milionů dolarů (138 milionů korun).

Nesmazatelný přínos kultuře

Královna soulu Aretha Franklin se narodila 25. března 1942 v Memphisu ve státě Tennessee. Svou první nahrávku vydala již ve svých 14 letech a na hudební scéně se pohybovala více než půl století. Na vrcholu své kariéry mezi lety 1967 a 1975 se dvě desítky jejích písní pohybovaly v žebříčku 40 nejhranějších skladem.

Aretha Franklin - Respect:

S 18 cenami Grammy včetně té za celoživotní dílo a 44 nominacemi je druhou nejúspěšnější ženou v historii ankety. V roce 1979 získala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a o osm let později pak byla jako vůbec první žena uvedena do rock-and-rollové síně slávy.

Na konci roku 2010 jí byla poprvé diagnostikována rakovina slinivky. Navzdory nepříznivým prognózám však zákeřné nemoci dokázala úspěšně vzdorovat. Svůj boj nakonec prohrála 16. srpna 2018 ve věku 76 let. Legendární zpěvačka po sobě zanechala čtyři děti.

Aretha Franklin - I Say A Little Prayer:

Hvězda Arethy Franklin však neupadá ani po její smrti. V dubnu letošního roku například obdržela čestnou Pulitzerovu cenu za „nesmazatelný příspěvek k americké hudbě a kultuře po více než pět desetiletí“.