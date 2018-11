Číslo na Babiše, odpady zdarma, lidovci coby piráti. Bizár volebních kampaní

S blížícími se senátními a komunálními volbami vrcholí na všech reklamních plochách předvolební politické kampaně. A jako obvykle není nouze o bizarnosti ani o půvab nechtěného. Strana, která dlouhodobě ztrácí v předvolebních žebříčcích popularitu, je ochotna slíbit zdarma téměř vše, jiná strana (jež poslední roky vládla pražskému magistrátu) slibuje, že vše vyřeší telefonem, další strana cílí na voliče konkurence.

ČSSD vyrukovala do komunálních voleb s tím, že ve městech zařídí zdarma snad úplně všechno od MHD (v Praze) až po odpady (v Liberci). Zvlášť v případě toho posledního působí pozoruhodně billboard, kde vedle nápaditého sloganu Odpady zdarma člověk vidí postavy tří regionálních představitelů sociální demokracie. Není divu, že si na sociálních sítích vysloužila od řady uživatelů jízlivé poznámky, že tolik sebereflexe od strany ani nečekali.

Hnutí ANO má zase pro českou metropoli unikátní recept, jímž žádná jiná strana nedisponuje - její zatím poslední kandidát na pražského primátora (po Andree Krnáčové a Patriku Nacherovi) Petr Stuchlík má mobilní číslo na lídra strany Andreje Babiše a díky tomu se všechny pražské problémy vyřeší přímo a hned. Kampaň s tímto sdělením nemohla dopadnout jinak než všetečnými otázkami, zda dosavadní primátorka Krnáčová (rovněž z hnutí ANO) ono kouzelné mobilní číslo přímo na velkého šéfa neměla.

Voliče v Praze 10 pobavila komunální kampaň bývalého starosty této městské části a dlouholetého radního pro územní rozvoj Bohumila Zoufalíka, jehož jméno označují za nomen omen. Politikovi, který v roce 2013 odešel z ODS, aby se vyhnul vyloučení, vyčítají jeho kritici zejména spekulativní nákupy pozemků, jež se poté, co přešly do jeho vlastnictví, měnily ve stavební parcely. Zoufalík v roce 2014 založil hnutí Nezávislí pro Prahu 10, v němž se pokouší o svůj comeback.

Do sbírky bizarních kampaní patří také už tradičně marketingové aktivity hnutí SPD Tomia Okamury, jež postavilo svou komunální volební kampaň mimo jiné na převratném sdělení, že by je volili pejsci (po vzoru dávné kampaně, že kočky by kupovaly Whiskas). Současně se inspirovalo u předchozí kampaně Hnutí ANO z předchozích voleb a začalo bez jakýchkoli argumentů prohlašovat, že to či ono (například trasu D pražského metra) prostě postaví.

Prahu 2 se pokouší dobýt nově utvořená koalice KDU-ČSL, Strany zelených, ČSSD a nezávislých kandidátů, nazvaná Dvojka sobě, která oznámila svůj vznik letos koncem června. Činí tak mimo jiné prostřednictvím tvrzení, že chce náplavku, kde se dá i bydlet - co přesně tím myslí, těžko říct, mezi pražskými bezdomovci, jež už dnes náplavky po obou stranách řeky místy obývají, by ale taková kampaň mohla mít úspěch.

Bizarností nešetří ani čakovičtí lidovci, kteří by rádi získali voličskou přízeň neobvyklým sloganem "Líbí se vám piráti?" a tím, že jeden z jejich komunálních kandidátů má na hlavě cosi mezi čírem a dredy.

A kandidát ODS na starostu městské části Brno-Líšeň Martin Příborský se cítí úplně jako brněnský Thomas Woodrow Wilson nebo alespoň Donald Trump. Slogan Líšeň First zní téměř stejně úderně jako America First, ostatní přijde samo.