Tajemství, které nedá spát. Mohlo za úsměv Mony Lisy onemocnění štítné žlázy?

Už více než pět století okouzluje svým nenapodobitelným a tajuplným úsměvem. Právě úsměv je jedním z důvodů, proč se Mona Lisa od Leonarda da Vinciho stala tak ikonickou. Podle nové teorie amerických lékařů byl úsměv Lisy Gherardiniové projevem onemocnění štítné žlázy, jejíž příznaky Leonardo da Vinci na obraze zachytil.

„Záhada ‚Mony Lisy‘ může být vyřešena jednoduchou lékařskou diagnózou onemocnění spojeného s hypotyreózou,“ napsal doktor Mandeep Mehra, lékařský ředitel kardiovaskulárního oddělení Ženské nemocnice v Bostonu, se spoluautorkou Hilary Campbellovou, výkonnou asistentkou na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře v zářijovém čísle odborného časopisu Mayo Clinic Proceedings.

„V mnoha ohledech je to půvab nedokonalosti onemocnění, které tomuto mistrovskému dílu dodávají jeho tajemnou realitu a kouzlo,“ dodal.

Leonardo da Vinci namaloval patrně nejslavnější portrét v letech kolem roku 1503 během svého pobytu ve Florencii. Koho Leonardo portrétoval, zůstává dodnes předmětem dohadů. Obecně se soudí, že se jedná o Lisu Gherardiniovou, kterou nechal její manžel, bohatý florentský obchodník Francesco del Giocondo, portrétovat po narození jejich prvního dítěte.

Ani po dokončení se však Leonardo Mony Lisy nevzdal. Když v roce 1516 musel nuceně opustit Řím a uchýlit se do francouzského exilu, přibalil si obraz do svých zavazadel. Před svou smrtí prodal Leonardo obraz francouzskému králi Františku I. Za 4000 zlatých dukátů.

Nadbytek tuků proti nedostatku hormonů

Podle teorie, která se objevila v roce 2014, trpěla Lisa stavem, který se nazývá familiární hyperlipidemie, neboli vysokým obsahem cholesterolu v krvi, který vede k srdečnímu onemocnění. Svou teorii založili vědci na několika detailech na malbě. Ta zachycuje například kožní léze nebo otok pravé ruky, což může být znamením onemocnění.

Mehra a Campbellová však poukazují na to, že se Lisa Gherardiniová dožila 63 let. Pokud by skutečně trpěla familiární hyperlipidemií, je vzhledem k tehdejší úrovni mediciny velice nepravděpodobné, že by dosáhla tak pokročilého věku. Místo toho se domnívají, že detaily malby spíše ukazují na hypotyreózu, což je stav, kdy štítná žláza neprodukuje dostatek hormonů, aby uspokojila potřeby těla.

Hormony štítné žlázy ovlivňují metabolismus těla. Pokud je funkce štítné žlázy snížena, může se to projevovat celou řadou příznaků, jako únava, zvýšení hmotnosti, suchá kůže, svalová slabost, bolest nebo otoky kloubů, ztenčení svalů, ale také průvě vysoký obsah cholesterolu v krvi.

Podle autorů teorie může být nedostatečná funkce štítné žlázy „sjednocující diagnózou“, která by vysvětlovala mnoho detailů na portrétů, včetně zjevně žluté kůže subjektu, ztenčení vlasů, nedostatek obočí spolu s ustupující čárou vlasů a případné zvětšení na krku. Poznamenali přitom, že Lisa porodila pouze několik měsíců předtím, než byla portrétovaná a těhotenství někdy může vyvolávat hypotyreózu.

Pokud by skutečně trpěla účinky nedostatečné funkce štítné žlázy, její slavný úsměv pak může být důsledkem některých příznaků, jako je svalová slabost a snížený pohyb, který ji nedovolovali usmívat se naplno.

Teorii není možné ověřit

Přesto je důležité si uvědomit, že neexistuje žádný způsob, jak ověřit, že Lisa skutečně měla hypotyreózu. Mohou existovat další vysvětlení pro zmiňované detaily malby. Například její ztráta vlasů mohla být záměrná a její nažloutlá kůže může být vlastně důsledkem změn v samotném obraze souvisejícími s jeho stářím, napsali autoři.

A slavný úsměv Mony Lisy by pak mohl být způsoben experimenty da Vinciho s technikou nazvanou sfumato, při které se překrývají průsvitné vrstvy barvy, aby bylo docíleno zjemněného prostorového dojmu hloubky, objemu a tvaru.

„Jistě bychom měli také připustit, že naše sjednocující teorie může být stejně hodnověrná jako dosavadní vícenásobná vysvětlení, z nichž každé je otevřené individuálním a kolektivním předpojatostem,“ uzavírají.