Udženija na Soukupových narozeninách podráždila voliče ODS, ale internet se baví

Málokomu se podaří krátce před volbami atakovat politiku vlastní strany důkladněji, než se to povedlo první místopředsedkyni ODS Alexandře Udženiji, která se minulý týden objevila na padesátinách Jaromíra Soukupa, majitele TV Barrandov a zakladatele politického hnutí List - proti němuž se ODS trvale vymezuje. Voliče ODS to pobouřilo, uživatelé internetu se smáli.

Jestli až dosud byl symbolem "rozkročenosti" ODS od někdejší klientelistické strany k současné liberálně-konzervativní straně především Václav Klaus mladší, jehož názory i politické preference jsou často v přímém rozporu s politikou strany a inklinují spíš k SPD (což se projevilo i při jeho podpoře kandidátů SPD do Senátu), Alexandra Udženija udělala, co mohla, aby se mu přiblížila.

Návštěvu narozenin Jaromíra Soukupa sice označila za soukromou věc, ale pro řadu voličů ODS šlo o jasný signál, že se coby významná politička na čelní pozici nedokázala odstřihnout od byznysových vazeb z minulosti (v této souvislosti je stále častěji zmiňováno jméno jejího manžela a jeho obchody s někdejšími vlivnými "šedými eminencemi" ODS Romanem Janouškem a Tomášem Hrdličkou, na něž byl navázán i Jaromír Soukup).

Udženija na svém facebookovém profilu uvedla, že ve svém volném čase si může dělat, co uzná za vhodné. "Když mě někdo pozve na kulatiny, abych mu popřála, tak považuji za slušnost přijít. Ti, co kritizují a kádrují, by se měli zamyslet nad sebou. Já se jich také neptám, co dělají v pátek večer."

V diskusi pod svým postem se pak mohla nejčastěji setkat s názorem, že je rozdíl mezi kádrováním a mezi tím, když se voliči rozhodují, komu dají hlas, a že se mimo jiné rozhodují podle konzistentnosti jednání daného politika.

Image ODS jako moderní strany se po zveřejnění informací ze Soukupovy oslavy příliš nepovedlo podpořit ani jejímu předsedovi Petru Fialovi, který prohlásil, že oslava s politikou nesouvisí a první místopředsedkyně jeho strany na ní byla soukromě.

Zatímco řada bývalých i současných voličů ODS dávala na sociálních sítích najevo svou nespokojenost, ostatní online uživatelé se začali na téma Udženija a Soukup dobře bavit. Nebyl to sice takový haló efekt, jaký vyvolalo třeba extempore ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové na téma "Čím víc budete používat drahá data, tím budou levnější", ale několik vtipů se přece jen objevilo.