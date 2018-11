Valentovi čelí metanolové kauze, vznikají další osudy hrdinů První republiky

Horko téměř k zalknutí, v lehkém dýmovém oparu se pohybují divákům dobře známé postavy, buď popíjejí, nebo tančí… Ve studiu České televize na Kavčích horách se v tomto týdnu natáčela velká scéna z baru, která bude součástí třetí řady oblíbené rodinné ságy První republika.

Od konce druhé série uplynul v ději zhruba rok ta třetí tedy začíná v listopadu 1930. Valentovi se stále vyrovnávají se smrtí Kláry, s následky hospodářské krize, stíny z minulosti i s nastupujícím vlivem Němců. Více než kdy jindy bude potřeba, aby rodina držela pohromadě. Její osudy na pozadí skutečných historických událostí ve třinácti dílech opět režíruje Biser A. Arichtev podle scénáře Jana Coufala a v produkci Dramedy Productions.

„Je to tak, dříve spíš rivalové, Jaroslav a Vladimír, se uklidní a začnou se k sobě konečně chovat víc jako bratři než byznysmeni. V nových dílech pronikneme hlouběji do jejich soukromí. Vladimírovi, který se začíná znovu sbližovat se svou bývalou ženou Magdalenou (Veronika Arichteva) a jejich synem, Jaroslav (Jiří Vyorálek) v mnoha situacích radí a možná ho v životě nakopne i k jistým důležitým rozhodnutím či postojům,“ říká představitel Vladimíra, slovenský herec Ján Koleník. Na druhé straně se však na Jaroslava i zlobí. Viní jej a zejména jeho Marii (Kristýna Boková) z úmrtí své ženy Kláry.

FOTOGALERIE

Dostane pár facek

„S Marií žijeme v rodinné vile, žádné větší přesuny neplánujeme. I když všechno se zase tak jednoduše popsat nedá, nebyl by to pak napínavý seriál! Diváci mohou rozhodně čekat mnohé dějové zvraty, nechci být ale příliš konkrétní,“ uvádí Jiří Vyorálek. „A ano, potvrzuji, že bratři mezi sebou přestávají zlobit, zato je bude pořádně zlobit někdo zvenčí. Po celou dobu třetí série budou přemýšlet, kdo to je, kdo způsobuje jejich rodině, která se snaží stmelit, velké problémy. Náš nejmladší bratr Freddy (Robert Urban), když už se tedy objeví doma, bude na stejné straně jako my. A když bude dělat potíže, dostane pár facek.“

Oněmi problémy má herec na mysli zejména ty s otráveným alkoholem. Udělal Škvor (Tomáš Töpfer) při jeho výrobě někde chybu, nebo jde o cílený útok na Valentovy lihovary od Hanse von Lippiho (Stanislav Majer), který se v závěru druhé řady seriálu oženil s Irenou Valentovou? „Pravda, metanolová kauza je to, co bude Jaroslavovi hodně otravovat život. Historie se stále opakuje a kdo se z ní nepoučil, je odsouzený k tomu, aby chyby opakoval, jak víme,“ doplňuje Jiří Vyorálek. Týkat se ho naopak nebudou linky související s tancem, protože době vládne swing, boxem a soupeřením o účast na olympiádě, na kterých budou tvůrci tentokrát hodně stavět. S automobily a závodění v nich je v nových dílech konec. „Na box jsem už trošku starý, tanec mě nebaví obecně, takže se oběma aktivitám naštěstí vyhnu,“ směje se.

Zda na tom bude podobně už zmíněný Hans von Lippi, který při natáčení barové scény posedává se svou seriálovou ženou Irenou u stolu, teprve uvidíme obecně totiž platí, že hrdinové První republiky nechodí do baru swing jen poslouchat, ale sami se učí tancovat. Mimochodem, původní představitelku Ireny Annu Fialovou nahradila Katarína Šafaříková. „Budeme k sobě hledat cestu. Zatímco Irena se vdávala z rozumu, von Lippi ji doopravdy chtěl. Nyní se bude snažit získat její důvěru a lásku. Zdá se, že je to na dobré cestě,“ sděluje Stanislav Majer alias von Lippi.

Nově i v Terezíně

Některé ze scén, které se týkají těchto dvou, se natáčejí i v jejich bytě v Lichocevsi, nově se filmaři podívají i do Terezína a Veltrus, vracejí se pak do lokací Kutné Hory, Třebíze, zámku Ploskovice, Vinařic u Kladna nebo do Prahy. „Hodně se pohybujeme na venkově, v Břežanech, protože rozvíjíme i linku detektiva Vojty Toufara (Bořek Joura) a jeho rodičů. Zejména jde o to, jestli se podaří narovnat jejich vztahy, protože Vojtův otec doufal, že po něm převezme statek. Ve vztahu s Eliškou (Brigita Cmuntová), která končí studium medicíny, je snad vše v pořádku, prožívají šťastné manželství,“ doplňuje vedoucí projektu David Musil.

Nově podle něj do seriálu vstoupí například Maroš Kramár jako starší bratr von Lippiho či Adam Mišík, ze starších postav do děje zasáhne posluhovačka Jarka v podání Michaely Maurerové. Natáčení třetí řady seriálu bude dokončeno v létě.

Kdy se objeví na obrazovce, zatím tvůrci neoznámili. Pro natáčení dalších osudů rodiny Valentových (a nejen její), která v samotném úvodu zbohatla na válečných zakázkách a přestěhovala se z venkova do Prahy, do Podolí, si ale nechávají otevřené dveře i do budoucna.