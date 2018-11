Vděčnost vystřídala nenávist vůči Rusům, vzpomíná na srpen 1968 Eva Mašková

V noci na 21. srpna 1968 překročila vojska Varšavské smlouvy hranice Československa. Státy sovětského bloku tak „bratrskou pomocí“ zabránily uvolňování poměrů v zemi, po pražském jaru přijely tanky a nastoupila normalizace. Deník skrze vzpomínky pamětníků připomíná výročí 50 let od invaze.

Pražské jaro prožila Eva Mašková s manželem na vlně optimismu. Pracovali v továrně na letecké motory Motorlet, kde založili pobočku Klubu angažovaných nestraníků. Osudný den, kdy začala invaze, považuje za jeden z nejhorších dnů svého života. Následná normalizace připravila manžela o práci a rodinu o možnost cestovat.

Narodila se 8. března 1937 v Brně, kde byla jako dítě svědkem osvobození i lynčování místních Němců. Když jí bylo třináct, rodina se přestěhovala do Prahy. Po maturitě začala pracovat ve Výzkumném leteckém ústavu, který se stal součástí podniku Motorlet. Tam se seznámila s manželem Zdeňkem Maškem.

Tlak na angažmá v KSČ se nevyhnul ani jemu, komunisté ho mnohokrát přesvědčovali ke vstupu do strany. "Jednou přišel a říká, že ho zase předvolali, aby podepsal vstup do partaje. Tak jsem mu řekla, ať to podepíše,“ popsala praktiky komunistů Eva Mašková.

Její manžel tedy do KSČ vstoupil, a o to více byl postižen při prověrkách, které následovaly po srpnové invazi. Tu rodina prožila na dovolené. Pod stanem v rádiu uslyšeli, že Československo obsadila vojska Varšavské smlouvy. „Byl to šok. Nikdo to nečekal. V tu chvíli byla pryč vděčnost za to, že nás osvobodili. Pociťovali jsme jen absolutní nenávist,“ říká Mašková.

V Motorletu byly brzy znát změny. Eva manžela nabádala, aby vrátil legitimaci KSČ, on ale odmítl s tím, že by už ve straně nikdo slušný nezůstal. Byl pozván k prověrkám, kde vyjádřil nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy a byl z KSČ vyloučen. To bylo ještě horší, než kdyby legitimaci sám vrátil. Znamenalo to konec jeho kariéry.

Zdeněk Mašek to tušil, a proto manželce navrhl, aby emigrovali. Ještě před uzavřením hranic v říjnu 1969 byli i s dětmi v Rakousku. Eva ale měla strach. „Celý život jsem si to pak vyčítali. K jeho cti slouží, že mi to nikdy nevyčetl, i když měl nepříjemnosti. Věděla jsem, že se tím trápí,“ vzpomíná pamětnice.

