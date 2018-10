Vidím UFO, ohlásil pilot a zmizel. Od australské letecké záhady uběhlo už 40 let

Začínající pilot Frederick Valentich měl na 21. října 1978 naplánován 235 kilometrů dlouhý výcvikový let. Když se nacházel přibližně nad Bassovým průlivem mezi jižní Austrálií a ostrovem Tasmánie, ohlásil, že ho ve výšce 300 metrů nad ním doprovází záhadný světélkující objekt. Po nejasném popisu tohoto tělesa se zmínil o tom, že motor Cessny se začíná zadrhávat. Na dotaz věže, jaký typ letadla vidí, ještě Valentich stihl odpovědět: "Není to letadlo." Pak se ozval podivný přerušovaný kovový zvuk a vysílání ustalo. Navždy.

Skutečná příčina pilotova zmizení zůstávala dlouho neznámá. Mezi možnými teoriemi nechyběly četné spekulace o útoku mimozemšťanů, popřípadě o tom, že mladík sám inscenoval své zmizení. Každá verze však měla nějakou slabinu.

V roce 2013 se na tento incident zaměřili astronom a pilot amerického vojenského letectva James McGaha a známý americký odhalovatel údajných paranormálních jevů Joe Nickell a pokusili se jednu z největších záhad australského letectví rozluštit. Použili přitom i dochované přepisy záznamu hovoru mladého pilota s řídícím letového provozu, podle nichž pak zrekonstruovali celý let. Jejich verze je zřejmě nejpravděpodobnějším vysvětlením mladíkova osudu.

Frederick "Fred" Valentich odstartoval z letiště Victoria Moorabbin v Austrálii 21. října 1978 v 18:19. Krátce poté, v 18:43, zašlo slunce. Valentich letěl v pronajatém lehkém jednomístném vrtulovém letounu Cessna 182L (registrace VH-DSJ) přes Bassův průliv směrem na jihovýchod k tasmánskému ostrovu King Island. Ve chvíli, kdy měl dojem, že se nad něj dostalo další letadlo, se spojil s leteckou službou v Melbourne a mluvil s řídícím letového provozu Stevem Robeyem. Oba autoři zveřejnili lehce zkrácený přepis hovoru.

Přepis hovoru pilota Valenticha s řídícím letového provozu Robeyem

Valentich: Víte o nějakém letadle ve výšce pod pět tisíc (stop)?

Robey: Žádné letadlo by tam být nemělo.

V: Já - mám pocit, že vidím něco, co vypadá jako velké letadlo pod pěti tisíci.

R: Jaký typ letadla to je?

V: To nedokážu říct. Jsou to čtyři jasné body, jeví se mi jako přistávací světla… To letadlo právě proletělo nade mnou, ve výšce nejméně tisíc stop ode mě.

R: Rozumím, a je to velké letadlo? Potvrďte.

V: Nelze určit kvůli rychlosti, kterou letí. Je někde kolem nějaké letadlo Air Force?

R: Nablízku nejsou žádná známá letadla.

V: Právě teď se blíží přímo od východu… (dvouvteřinová odmlka) Vypadá to, jakoby se mnou hrálo nějakou hru. Dvakrát nebo třikrát kolem mě proletělo, rychlost nedokážu určit.

R: Rozumím. Jaká je vaše současná výška?

V: Jsem ve výšce čtyři a půl tisíce. Čtyři pět nula nula.

R: Potvrďte, že letadlo nemůžete identifikovat.

V: Potvrzuji.

R: Rozumím. Vydržte.

V: Není to letadlo. Je to… (dvouvteřinové ticho).

R: Můžete to letadlo popsat?

V: Jak letí kolem, má podlouhlý tvar (třívteřinová odmlka). (Nemůžu) identifikovat víc, než (že má takovou rychlost). (Ticho na tři vteřiny.) (Je to) právě teď přede mnou, Melbourne.

A: A jak velký by to mohl být objekt?

V: Zdá se to být nehybné. Co právě dělám, je, že letím souběžně se zemí, a ta věc souběžně se mnou. Má to zelené světlo a je to z nějakého kovu. Jakoby se to všechno lesklo. (Ticho na pět vteřin.) Teď to prostě zmizelo… Tušíte, co jsem to tu měl za letadlo? Je to vojenské letadlo?

R: Potvrďte, že letadlo právě zmizelo.

V: Opakujte.

R: Je letadlo ještě s vámi?

V: (Není to, ah, ani…) (Ticho na dvě vteřiny.) (Teď) se blíží od jihozápadu… Motor se…, se těžce zasekává. Mám to nastaveno na dvacet tři, dvacet čtyři a ta věc - kašle.

R: Rozumím. Kam míříte?

V: Mám v úmyslu, ah, letět na King Island. Ach, Melbourne, to podivné letadlo se nade mnou zase vznáší. (Ticho na dvě vteřiny.) Vznáší se to a není to letadlo. (Sedmnáctivteřinové ticho, stále zapnutý mikrofon snímá neidentifikovaný slyšitelný trhaný zvuk. Konec přepisu.)

