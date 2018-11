Výsledek komunálních i senátních voleb pobavil internet

Volební neúspěch, který v Praze navzdory mnohamilionové kampani zaznamenalo hnutí ANO, výprask SPD v senátních i komunálních volbách a výrazná prohra některých hodně slyšitelných senátních kandidátů pobavily internet. Sociální sítě opět zaplavily vtipy.

Asi největší ohlas mezi internetovou populací vyvolaly výsledky komunální kampaně v Praze, kde na celopražské úrovni skončilo hnutí ANO až páté s volebním ziskem 15,37 procenta. Vzhledem ke zdaleka nejvyšším nákladům na předvolební reklamní kampaň (ANO zaplatilo za předvolební kampaň v rámci celé republiky kolem 130 milionů korun, v Praze pak víc než 50 milionů korun, zatímco například vítěz pražských voleb ODS udávala útratu za pražskou kampaň mezi pěti až deseti miliony korun) to nelze hodnotit jako úspěch.

Dalším důvodem, proč se vtipálci zaměřili nejvíc právě na pražskou kampaň ANO, bylo její pojetí - kampaň sice byla hodně výrazná, ale jako jediný přínos Petra Stuchlíka, kandidáta hnutí ANO na primátora, udávala v podstatě to, že má číslo na "velkého šéfa", tedy Andreje Babiše. V tomto směru budila hodně posměšků už před samotnými volbami, protože právě ANo v posledním volebním období pražskému magistrátu vládlo, ale dosavadní primátorka Adriana Krnáčová už je do voleb vést nesměla - objevovaly se tedy vtípky, zda to nebylo tím, že neměla na Babiše telefon.

Stuchlík mi říkal, že volby sou přeceňovaný… — Žížala (@BlanikZ) 7. října 2018

Když ANO v Praze o prvním říjnovém víkendu neuspělo, otočil se tento styl humoru také vůči Stuchlíkovi. Své si odnesl také marketingový specialista hnutí ANO Marek Prchal, který se stará Babišovi o komunikaci v sociálních sítích. Protože po posledních parlamentních volbách, jež ANO vyhrálo, ho šéf strany v euforii náruživě políbil (což zachytily fotoaparáty i kamery novinářů), vyrojilo se teď několik memů na téma, že tentokrát polibky asi nebudou.

Po volbách mě mučí řada otázek:

Co teď bude dělat Stuchlík?

Jaká homeopatika začne Babiš užívat?

Kdo příště zaplatí ČSSD kampaň?

Přejmenuje se topka na TOP Praha 19? — Pavla Palaščáková (@PavlaPalas) 7. října 2018

Sestavování koalice pro pražský magistrát se ale může teoreticky odbýt i bez účasti vítěze pražských voleb, jímž se stala ODS se ziskem 17,9 procenta hlasů. O společné koalici totiž začala jednat tři politická uskupení, která skončila až za ní, a sice Piráti (17,1 procenta), Praha Sobě (16,6 procenta hlasů) a Spojené síly pro Prahu, tvořené hlavně koalicí TOP 09, STAN a lidovců, uskupení(1 6,3 procenta hlasů).

Internetovou populaci také pobavil neúspěch některých mediálně hodně výrazných kandidátů na senátory (někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha odsouzeného letos v červnu za korupci, bývalého premiéra Jiřího Paroubka, s nímž si krátce před volbami vyřizovala jeho bývalá druhá žena přes média výši alimentů, nebo kandidáta za SPD Ladislava Jakla, podpořeného i bývalým prezidentem Václavem Klausem, který založil svou kandidaturu za Prahu 2 na sloganu, že pije pivo a ne šampaňské nebo kávu).

Paroubek, Rath, Jakl, Semelová atd. se nedostanou do Senátu, a v Praze řekli ANO NE. Konečně jedny aspoň trochu úsměvné volby. — Alexandr Romancov (@alex_romancov) 6. října 2018

Výrazným neúspěchem skončily celé volby (jak senátní, tak komunální) pro celou stranu SPD. Ze 27 kandidátů SPD do Senátu neprošel do druhého kola senátních voleb ani jeden a ani v komunálních volbách se nezařadila mezi silné hráče.

Šéf strany Tomio Okamura to v povolebním rozhovoru s Českou televizí zdůvodňoval především tím, že je v komunálních volbách "nováčkem" a že šlo o první volby tohoto typu jak pro jeho stranu, tak i pro něj v čele. Nebyla to úplně pravda - jeho současná strana sice před čtyřmi lety opravdu ještě neexistovala, ale Okamura už v té době vedl hnutí Úsvit a také tehdy lákal voliče, aby mu dali v komunálních volbách hlas.

Poměrně vyhrocená rétorika a konfrontační styl jednání, které si nynější zakladatel a předseda SPD navykl používat (zejména v kontaktu s oponenty nebo v konfrontaci s kritickými otázkami) pak přispěly k tomu, že mu internetové vtipálci jeho neúspěch rádi vrátili.

Celkově vyhrálo komunální volby hnutí ANO, který sice přišlo o Prahu, ale získalo většinu velkých měst, včetně Brna a Ostravy. Velké ztráty zaznamenala sociální demokracie, jejíž voliče přetáhlo pravděpodobně právě ANO (tato strana také ztratila jakékoli zastoupení na pražském magistrátu).

V celé republice pak tradičně nejvíce zastupitelských křesel získala nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů.