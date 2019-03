Will Smith by neměl hrát otce sester Williamsových. Prý je "příliš světlý"

Připravovaný životopisný film o otci slavných tenistek Sereny a Venus Williamsových čelí kritice kvůli informacím, že hlavní roli má hrát Will Smith. Je pro ni totiž údajně příliš světlý. Informuje o tom BBC.

Jen co slavný americký herec ohlásil, že by si měl zahrát Richarda Williamse - otce obou hráček, který je trenérsky dovedl až do světové tenisové špičky, byť sám neměl s touhle hrou žádné předchozí zkušenosti - strhla se kritika. Will Smith by prý Williamse (nyní sedmsedmdesátiletého) neměl hrát, protože má na rozdíl od něj "příliš světlou kůži". Fyzicky se mu tak příliš nepodobá.

"Já mám hrozně rád Willa Smithe, ale pro tuhle roli jsou tu jiní černí herci," poznamenal na svém Twitteru například sportovní Clarence Hill Jr., jenž je sám téže barvy pleti jako Richard Williams.

Kritici obviňují tvůrce připravovaného filmu z takzvaného "kolorismu", což má být diskriminace osob s tmavší kůží ve prospěch světlejší, byť jde o lidi téže rasy. Podle této kritiky vede "kolorismus" k tomu, že lidé s opravdu tmavou barvou kůže jsou nedostatečně zastoupeni ve filmu, v televizi i v módě (a zejména se to prý týká filmových studií v Hollywoodu a dále v Bollywoodu, což je indická obdoba amerického filmového průmyslu) a bývají diskriminováni i při hledání práce.

Řada takto tmavých lidí prý kvůli tomu čelí vážným zdravotním problémům, které si přivozují bělícími krémy na kůži, jimiž se zkouší udělat "žádanější".

Will Smith se zatím ke kritice ani k případným dalším krokům filmového castingu nijak nevyjádřil.

Richard Williams se narodil v roce 1942 jako první z pěti sourozenců. Obě slavné tenistky pocházejí z jeho druhého manželství s Oracen Priceovou, s níž se oženil v roce 1979. Venus se narodila 17. června 1980 a Serena 26. září 1981. Ještě předtím byl v letech 1965 až 1973 ženat s Betty Johnsonovou, s níž má tři syny a nejméně dvě dcery.

Tenis, o němž dřív nic nevěděl, co prý naučil trénovat muž přezdívaný jako "stará whisky". Že jeho dcery budou jednou světové tenisové profesionálky, se prý rozhodl, když viděl zápas Virginie Ruziciové. Poté si prý sepsal na 78 stránek tréninkový plán a obě dívky od jejich 4,5 roku trénoval. Dokázal je dostat na tenisový turnaj v Shreveportu a i když pro ně zkusil i profesionální tenisovou školu, v roce 1995 je z ní vyzvedl a dál je trénoval sám.

V roce 1999 vyhrála Serena US Open a o rok později Venus porazila Lindsay Davenportovou ve finále Wimbledonu.