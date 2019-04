Za extrémistický obsah jdete do vězení, hrozí Austrálie správcům sociálních sítí

Australští poslanci schválili sérii kontroverzních zákonů, podle nichž hrozí manažerům sociálních médií, kteří rychle neodstraní extrémistické materiály ze svých platforem, až tři roky vězení. Firmy vlastnící tyto platformy mohou čelit pokutám dosahujícím až miliard dolarů. Australský Institut veřejných záležitostí to označil za očividný útok na svobodu sdělovacích prostředků.

Pro zákony, podle nichž bude v Austrálii trestné neodstraňovat videa teroristických činů, vražd, mučení, znásilňování a únosů, zvedla ruku naprostá většina poslanců. Zákony, jež viní z případného ponechání těchto záběrů manažery internetových služeb, poskytovatele obsahu a poskytovatele hostingu, přijal australský parlament v důsledku útoku na mešity v Christchurch, po nichž se na sociálních sítí objevilo video natočené pachatelem. Informuje o tom agentura AFP.

Platformy jako Facebook a Youtube by tak mohly čelit pokutám ve výši odpovídající až miliardám dolarů nebo deseti procentům celosvětového ročního obratu, pokud "urychleně neodstraní" protizákonný materiál. Ještě spornější je přitom další bod: vedoucí pracovníci sociálních médií by za delší ponechání podobných příspěvků na sítích mohli skončit až na tři roky ve vězení.

Schválili to před volbami

Australský parlament tuto kontroverzní legislativu schválil, přestože už v květnu proběhnou v Austrálii volby, po nichž se může jeho složení změnit. "Velcí provozovatelé sociálních médií nesou zodpovědnost za to, aby přijali veškerá možná opatření, která zajistí, že jejich technologické produkty nebudou zneužívat vraždící teroristé," prohlásil australský premiér Scott Morrison, který usiluje o své znovuzvolení, což podle AFP nebude mít jednoduché.

Opoziční labouristé sice v rozpravě vyjádřili řadu pochybností, ale hlasovali pro.

Podle nejvyššího státního návladního Christiana Portera by nová legislativa mohla být použita proti platformám využívaným krajně pravicovými extrémisty, jako jsou podle něj 4chan (americký imageboard, kolem nějž se sdružuje internetová subkultura vytvářející různé šokující memy) a 8chan (rovněž americký imageboard propojený s internetovou subkulturou).

Nové právní normy také vyvolávají otázky, jak budou vlastně uvedeny do praxe a co znamená "urychlené odstranění". Podle AFP by o tom, zda firmy odstranily násilný obsah dostatečně rychle, rozhodoval soud.

"Povede to k cenzuře"

Novou sérii zákonů okamžitě zkritizovaly jak technologické společnosti, tak i řada politických expertů a právníků. Australská advokátní komora ji označila za "bezmyšlenkovitý výtvor" a varovala, že může mít vážné nezamýšlené důsledky. Její předseda Arthur Moses v této souvislosti prohlásil, že tato legislativa může vést k cenzuře médií, což je nepřijatelné.

Australský konzervativní think-tank Institut veřejných záležitostí uvedl, že jde o očividný útok na svobodu médií. "Zavírat mediální manažery do vězení nijak nezlepší bezpečnost komunit. Firmy a jejich manažeři mohou reagovat na hrozbu trestních sankcí tím, že zavedou cenzuru a při ní mohou chybovat," uvedl zástupce tohoto think-tanku Andrew Bushnell.

Podle zákonodárců by nové zákony neměly mířit vůči vydavatelům a provozovatelům médií, ale přimět velké sociální sítě, aby právně zodpovídaly za obsah na svých platformách.