"Otevřete, nebo budu střílet!" Před 45 lety došlo k pokusu unést princeznu Annu

Celkem sedm chlapů se snažilo s nasazením života zastavit Iana Balla, nezaměstnaného dělníka ze severního Londýna, když se pokoušel unést britskou princeznu. Jeden bývalý boxer, jeden bulvární novinář, dva řidiči a tři policisté. Ale významnou roli v tom, že se únosci jeho plán nezdařil, sehrála i osobnost samotné princezny.

"Na to sakra zapomeň!"

Tehdy třiadvacetiletá princezna se ten večer vracela spolu se svým prvním manželem, šestadvacetiletým kapitánem Markem Phillipsem (vzali se čtyři měsíce před událostí), z návštěvy charitativní filmové projekce. Do Buckinghamského paláce je vezla limuzína Rolls-Royce s královským znakem.

Druhorozená dcera britské královny seděla v zadní části proti svému muži, auto řídil jeden z královniných řidičů Alexander Callendar a na sedadle spolujezdce seděl inspektor James Wallace Beaton, člen speciální jednotky Scotland Yardu SO14 zaměřené na ochranu královské rodiny, který byl ten večer přidělen vznešenému páru jako tělesná stráž.

Když řidič projížděl ulicí Mall, vedoucí od londýnského Trafalgalského náměstí k Buckinghamskému paláci, předjel limuzínu bílý Ford Escort a zhruba 200 metrů od paláce donutil Callendara zastavit. Z Fordu vyskočil vousatý zrzek, který měl v každé ruce pistoli. Ve večerní tmě si ale zbraní v první chvíli nikdo nevšiml. Beaton coby tělesný strážce předpokládal, že jde jen o obyčejného naštvaného řidiče, a vystoupil, aby s ním věc vyřídil. Útočník se přiblížil, vypálil a z necelých dvou metrů zasáhl jedenatřicetiletého inspektora do ramene.

Jako člen oddílu královské ochranky disponoval Beaton automatem, takže se okamžitě pokusil střelce zneškodnit. Jenže ho zradilo prostřelené rameno, netrefil, a zbraň se navíc po prvním výstřelu zasekla.

Chlap s pistolemi, jímž byl šestadvacetiletý Ian Ball, se tak dostal až k zadním dveřím limuzíny za sedadlem řidiče a začal jimi cloumat. "Otevřete, nebo budu střílet," zařval.

Princezna i její muž se zevnitř snažili udržet dveře zavřené. Téhle chvíle využil Beaton, skočil zpátky do vozu a navzdory svému zranění se snažil dostat mezi oba manžele a útočníka. Ball skutečně začal znovu pálit. Jednu střelu vychýlila Beatonova ruka, další výstřel ho už ale zranil tak, že vypadl ze dveří ven a zůstal ležet.

Z limuzíny vyskočil také Callendar, který se pokusil střelce napadnout z druhé strany, ale Ball ho zasáhl do hrudníku a zraněný řidič se zhroutil zpátky do vozu.

Teď už rozlícenému střelci nic nestálo v cestě. Doširoka otevřel zadní dveře, chytil princeznu Annu za předloktí a snažil se vytáhnout ji z vozu. Kapitán Phillips naproti tomu uchopil svou ženu za pas, aby ji udržel uvnitř. Princezniny šaty se začaly trhat.

"Prosím, vystupte," křikl Ball na Annu. "Musíte ven."

Anna nezpanikařila a pustila se s ním do rozčilené diskuse. "Opakovala jsem, že z auta vystoupit nechci a nevystoupím," sdělila později policii. Útočník na ni namířil zbraň. "Chci, abyste šla na jeden nebo na dva dny se mnou, protože chci dva miliony. Vypadnete už z toho vozu?"

Ani teď se princezna nelekla: "Na to sakra zapomeň!" odsekla tváří v tvář hlavni pistole.

Větší strach než sama princezna v tu chvíli možná prožíval její manžel, který se bál o svou mladou ženu. "Byl jsem vyděšený, nebráním se to přiznat," citoval před pěti lety jeho slova časopis The Smithonian, který připomněl celou událost v obsáhlém materiálu. Nejděsivější chvíle podle Phillipse přišla, když si v pozadí za útočníkem všiml prvních policistů. V tu chvíli se prý cítil jako zvíře v kleci. "Záchrana byla tak blízko, ale současně tak daleko," poznamenal Phillips.

Zasahuje okolí, teče krev

Jako vůbec první policista se dostal na místo dvaadvacetiletý pochůzkář, konstábl Michael Hills. Hlídkoval poblíž, když uslyšel zvuky boje, ale podobně jako ze začátku Beaton situaci nejspíš podcenil a předpokládal, že jde toliko o rvačku kvůli dopravní nehodě. Nebezpečného Balla proto jen chytil rukou za rameno. Střelec se v mžiku otočil a střelil mladého policistu do žaludku. Hills se zhroutil, ale než zkolaboval, stačil vysílačkou nahlásit, co se děje.

To už se k místu blížil Ronald Russell, šéf úklidové firmy a bývalý boxer, který se vracel pěšky z práce a zdálky viděl, jak Ball Hillse postřelil. "Musím ho vyřídit," pomyslel si, a třebaže nebyl ozbrojený, vyrazil k útočníkovi.

Mezitím si situace všiml i kolemjedoucí řidič osobního vozu Glenmore Martin a také se rozhodl zasáhnout: zablokoval Ballův bílý Ford, aby střelec nemohl odjet, vyskočil z vozu a snažil se únosce slovně zastavit. Když na něj ale Ball namířil jednu ze svých zbraní, obrátil svou pozornost raději ke zraněnému Hillsovi a snažil se mu pomoci.

A ještě třetí obránce byl - bohužel pro něj - trochu blíž než boxer Russell. Byl to bulvární novinář John Brian McConnell, který si všiml znaku na limuzíně a uvědomil si, že člen královské rodiny je v nebezpečí. A třebaže se bulvární tisk s královskou rodinou normálně příliš nemiluje, v tu chvíli se jako pravý Brit okamžitě rozhodl panovnický rod chránit.

"Nebuď blbej, chlape," křikl na útočníka. "Schovej tu bouchačku!"

Ball ho místo odpovědi opět okamžitě beze slova střelil. McConnell se zhroutil na silnici. Už čtvrtý muž ležel v krvi, protože se bez ohledu na vlastní nebezpečí rozhodl dělat, co bylo třeba…

Po vyřízení novináře se útočník znovu zaměřil na princeznu v autě. K vlastní škodě, protože díky tomu přehlédl Russella, který konečně doběhl a rovnou ho trefil cvičeným úderem zezadu do hlavy. Ball se zapotácel a této chvíle využila Anna, aby se dostala ke klice dveří na druhé straně auta a vyskočila z vozu.

"Řekla jsem si, že když budu mimo auto, mohla bych s ním pohnout," uvedla později. Měla pravdu. Její manévr odpoutal stále ozbrojeného Balla od Russella a útočník se rozběhl kolem vozu, aby ji chytil. Princezna však poté, co přilákala jeho pozornost na sebe, skočila zpátky do limuzíny a zabouchla dveře. Bývalý boxer Russell skvěle využil další příležitosti, kterou tímhle dostal, znovu se přiblížil k střelci a natáhl mu další ránu do obličeje.