Zemanovy vulgarismy v Českém rozhlase internetovou populaci baví i rozčilují

Prezident České republiky Miloš Zeman začal v živě vysílaném rozhovoru v rozhlasové stanici ČRo 1 - Radiožurnál mluvit sprostě poté, co padla otázka k osobnostem, které se chystá vyznamenat 28. října. Zeman zmínil bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou, podnikatele Pavola Krúpu a bývalou novinářku a političku Janu Lorencovou. Pak už z něj začaly padat nadávky. Všechny tři zmíněné totiž označil za "bojovníky proti ekonomickým zm*dům" a nezastavila ho ani moderátorova námitka, aby takové výrazy nepoužíval (kodex Českého rozhlasu mimo jiné zakazuje tomuto veřejnoprávnímu médiu pouštět do živého vysílání osoby, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že se budou chovat urážlivě a vulgárně).

Zeman ale i přes moderátorovu výtku v používání termínu "zm*d" dál pokračoval a odůvodňoval to tím, že tytéž výrazy podle něj používá i poslanec Pirátů. Když se Jan Pokorný za prezidenta posluchačům omluvil, označil jeho postoj za "pubertální odpor" vůči termínu, který sám považuje za adekvátní.

Zatímco řada politiků proti prezidentovu nadávání protestovala, internetová populace se začala bavit. Vulgarismy dala dohromady s oficiálními Zemanovými snímky z jeho návštěv ve školách a svérázně domyslela, co asi tak český prezident dětem říkal. Trochu vážněji pak vyzněla upozornění na to, že Zeman se sprostotou snaží odvést pozornost od jednání šéfa poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v Moskvě, kde se může mimo jiné jednat o přidělení státní zakázky na výstavbu nových bloků českých jaderných elektráren ruskému Rosatomu (tato teorie se dočkala i několikerého grafického zpracování, na druhé straně ale také opakovaného zpochybnění).

Sérií vtipů opět přispěl na sociální sítě karikaturista Tomáš "TMBK" Břínek pracující pro časopis Reflex, který se zaměřil zejména na to, že Zeman v rozhovoru explicitně vyjmenoval, koho považuje za "ekonomického zm*da", ale zcela pominul předsedu vlády Andreje Babiše, jenž přitom čelí trestnímu stíhání kvůli možnému daňovému podvodu.

Velkou popularitu si získala také fotka údajného dopisu devítiletého chlapce Šimona, který se hlavy státu dotazoval, co slovo "zm*d" znamená, protože mu ho rodiče prý odmítají vysvětlit.

Zemanovy výroky vyvolaly pozdvižení i na sociální síti Twitter, kde na ně více či méně vtipnými komentáři reagovala celá řada uživatelů.

Já jsem prezidentovi a rozhlasu vděčný. Tak zajímavé cvičení v tvorbě titulků jsme se studenty na FSV neměli za celých pět let, co tam chodím… #prezident #cro #hosidekujem

* Mami, to je takovej zm*d

- Ale fuj, nemluv jak prezident!

* Ale když on to řekl Pepa Pirátů!

- Řekla jsem, nebuď jak prezident!

* Nejsem.

- A nelži, nebuď jak prezident!