Co dělat, když nemáte na nový mobil? Řešením je půjčka i půjčovna

Moderní doba si žádá moderní vybavení. Znáte ve svém okolí někoho, kdo by nevlastnil mobilní telefon? My pravděpodobně ne. Mobilní telefon patří do výbavy malých dětí, dospělých, ale i seniorů. Průměrný uživatel se podívá na svůj mobil až 150krát za den a je pravděpodobné, že toto číslo v budoucnu ještě poroste.

Jsme otroky mobilních telefonů? Možná. Život bez nich si totiž prakticky nedokážeme představit. Co když ale váš mobilní miláček bez rozloučení docestuje do křemíkového nebe a vy nemáte na nový? Existují určité alternativy, jak si pořídit nového krasavce i s omezeným (anebo nulovým) rozpočtem.

Mobil na půjčku

Není to sice ideální ani obvyklé řešení, přesto jde o zajímavou alternativu v případě, že se bez mobilního telefonu s pokročilými funkcemi neobejdete a na nový zkrátka nemáte. Financovat ho můžete prostřednictvím půjčky menšího rozsahu. Tu seženete jak u bank, tak u nebankovních poskytovatelů. Například taková Zaplo půjčka se chlubí až 92 % schvalovatelností. Půjčit si u ní napoprvé můžete 1 000 až 16 000 Kč (později dokonce 20 000 Kč) s dobou splatnosti 7 až 30 dnů. U této půjčky navíc nemusíte dokládat, jak s vypůjčenými prostředky naložíte.

Pokud bychom se podívali na bankovní poskytovatele, pak se zaměříme na tzv. „nízkonákladovky", které dokáží klientovi půjčit i menší částky. Příkladem budiž třeba půjčka od společnosti Air Bank. Tady si můžete půjčit 5 000 – 900 000 korun s dobou splatnosti od 6 do 96 měsíců. Ani v tomto případě není potřeba dokládat, jak s vypůjčenými prostředky naložíte.

Mobil z půjčovny

Pokud pro vás není úvěr od banky anebo nebankovní půjčka ideálním řešením, můžete zamířit ještě do zastavárny anebo půjčovny mobilních telefonů. V zastavárně sice můžete pořídit pěkný kousek za zajímavou cenu, často jde ale o zbytečný risk. Nikdy totiž nevíte, zda nebyl mobil ukradený. Naproti tomu půjčovny mobilů (u nás existuje prozatím jenom půjčovna smartphonů iPhone), díky které si můžete zapůjčit telefon třeba na jeden den anebo měsíc, jsou bezpečné a bez rizika.

Cena půjčovného se liší v závislosti na modelu a době zapůjčení. Ty nejlevnější modely si můžete půjčit již od 109 korun za den. V případě, že se rozhodnete pro delší výpůjční lhůtu, bude cena ještě přívětivější. V tomto případě je ale nutno počítat s vratnou kaucí. Ta činí u starších modelů 1 000 korun, u těch dražších a novějších se může vyšplhat až na 10 000 Kč. Hodnota kauce neboli zálohy, závisí na zapůjčeném modelu telefonu, ale také na bonitě klienta.

Půjčovny jsou populární zejména v USA

U nás jsou půjčovny mobilů zatím ještě v plenkách. Například v USA se ale těší velké oblibě. Filosofie zakladatele jedné z prvních amerických půjčoven zněla: „Každý měsíc nový mobil". Jistý Lee Seungcheol nebyl spokojen s tím, že na nový typ mobilního telefonu musí vždy čekat dva roky. Jeho písemná smlouva s operátorem mu stejně jako u našich operátorů poskytovala jen jeden telefon za zvýhodněnou cenu a na nedotovaný přístroj zkrátka neměl peníze. Přišel tak s nápadem založit půjčovnu, která by nakupovala nedotované přístroje a za měsíční poplatek je pronajímala fajnšmekrům z řad běžných lidí.

Nová půjčovna si u místních získala velkou oblibu. Za měsíční pronájem si její zakladatel účtuje asi 500-700 korun, pokud se zákazníkem i mobilem, který mu byl zapůjčen, není žádný problém, část poplatku mu dokonce časem vrátí. Budoucí plány Leeho jsou velmi zajímavé. V průběhu několika let by chtěl navázat spolupráci jak s mobilními operátory, tak s výrobci samotných mobilů. Pokud se mu podaří domluvit se s nimi na speciálních cenách mobilů, měsíční nájem by pro zákazníky mohl být ještě o něco nižší.