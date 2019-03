Hypotéky i ceny bytů stále rostou. Kolik Češi musí vynaložit na splátku úvěru?

Zní to jak ohraná písnička, ale i v lednu rostly nabídkové ceny bytů a úrokové sazby hypoték. Zatímco nemovitosti zdražily meziročně o 450 000 Kč, úroky oproti lednu 2018 vstouply o zhruba 0,8 procentního bodu. Co to značí? Že na splátku hypotéky musí Češi vynaložit čím dál více příjmů, v současné době je to téměř až polovina.