Inovujete? Snižte si daňový základ dvakrát díky odpočtům na výzkum a vývoj

Možnosti snížit si daň z příjmů právnických osob pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj nevyužívají zdaleka všechny podniky, které by mohly. Proč? Často se zaleknou právě termínu „výzkum a vývoj" v domnění, že nic takového u nich ve firmě neprobíhá. Opak bývá pravdou. Po bližším prokoumání přichází překvapení, že podmínky uplatnění odpočtu splňuje to, co se u nich vždy považovalo za rutinní činnost, které se věnují odnepaměti.