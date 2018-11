Je na čase se rozloučit s levnými hypotékami. Podzim bude opět v duchu zdražován

Centrální banka chce zamezit předlužování, a tak chrlí jedno omezení hypoték za druhým. Od konce roku 2016 zpřísňuje podmínky pro získání úvěrů na bydlení, a letos v říjnu nás čeká její další restrikce. Už nyní na hypotéky nedosáhnou všichni žadatelé, kvůli novým podmínkám se s vlastním bydlením budou moci rozloučit i další.

Ze všech stran slýcháme „konec levných hypoték, hypotéky zdražují, vlastní bydlení není pro všechny.“ Česká národní banka zpřísňuje podmínky hypoték a k tomu navíc zvyšuje i základní úrokové sazby. Hypotéky tak už nebudou dostupné jako dříve. Jejím hlavním argumentem je snaha zabránit předlužování domácností.

Prosperující ekonomika je časovanou bombou

V současné době se ekonomice daří, nezaměstnanost klesá a mzdy rostou. Lidé mají více peněz, více utrácí a nebojí se kvůli svým potřebám zadlužit. Sjednávají si hypotéky na bydlení i spotřebitelské půjčky na movité věci. Stačí však, aby došlo k ochlazení ekonomiky a prosperita je rázem pryč. Co by to znamenalo?

Klesla by nezaměstnanost, lidé by začali přicházet o práci, příjmy domácností by se snižovaly a s nimi schopnost splácet půjčky. K tomu by navíc klesly významnou měrou ceny nemovitostí. To vše by mohlo zapříčinit nestabilitu českého finančního systému a hospodářskou krizi.

Nová omezení si posvítí na příjmy a zadluženost klientů

Černým scénářům se ČNB snaží předejít, a tak v říjnu letošního roku můžeme očekávat další restrikce. Ty se budou týkat příjmů a zadluženosti klientů.

Celkový objem všech půjček nebude smět přesáhnout devítinásobek ročního čistého příjmu domácnosti.

Měsíční splátka všech půjček musí být nižší než 45 % měsíčního příjmu klienta.

Získat hypotéku tak nebude vůbec snadné. Vlastní úspory ve výši 20 % z hodnoty nemovitosti už stačit nebudou. Proto ještě než zajdete do banky pro hypotéku, spočítejte si, o jak vysokou hypotéku můžete vůbec žádat a jakou výši měsíční splátky vaše příjmy zvládnou. Pomoci vám k tomu může online kalkulačka.

Centrální banka zavře cestu k hypotéce až pětině žadatelům

Další podzimní omezení by podle šéfa Hypoteční banky Jiřího Feixe mohlo překazit plány s bydlením až pětině klientů. Na druhou stranu by ale bankovní domy měly do výpočtů bonity nově zahrnovat i příjmy, na které doposud při schvalování půjčky nebyl brán zřetel. Jedná se tak například o diety vyplácené při zahraničních cestách, díky čemuž některým klientům bonita vzroste.

To, zda centrální banka končí letošním rokem s restrikcemi, není jasné. Nová zpřísnění mohou přijít, ale také nemusí. Podle slov Jiřího Feixe jsou ale jakákoliv omezení ČNB zbytečná, banky prý dělají svou práci dobře, a není proto nutné omezovat jejich činnost nad nezbytnou míru.