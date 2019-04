Kreditní karta, debetní karta, kontokorent. Jak se liší a co se vám vyplatí?

Dvě prakticky totožné karty, které by se daly jednoduše zaměnit, a přesto každá z nich funguje jinak. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi debetní a kreditní kartou?

V čem se liší?

Obě karty mohou mít to samé logo, stejný počet číslic, podpisový kód i další bezpečnostní prvky. Když je dáte vedle sebe, skoro je nerozeznáte. V čem se tedy liší? Je to jednoduché – ve způsobu využití.

Debetní kartu obdržíte k účtu

Debetní kartu dostanete v bance ke svému běžnému účtu. Můžete s ní platit v kamenné prodejně i online přes internet. Vybíráte z ní peníze z bankomatu až do částky, kterou máte uloženou na svém účtu (nebo až do nastaveného maximálního limitu na kartě). Využívá se nejen k bezkontaktnímu placení, kdy k terminálu kartu pouze přiložíte a při útratě do 500 Kč nemusíte řešit PIN, ale začíná se rozšiřovat i bezkontaktní výběr z bankomatu.

Kreditní kartu na vyžádání bez účtu

Tuhle kartu vám banka vydá, aniž byste si museli zakládat běžný účet. Přes ni vám pak banka půjčuje peníze až do limitu, který je na ní nastavený. Nemáte na ní své peníze, ale v obchodě nebo přes internet platíte penězi banky, které je potřeba do určitého období splatit podle předem stanovených pravidel. Jde o formu úvěru, kterou banka poskytuje skrze platební kartu. Prvních několik dní po platbě je tzv. bezúročné období, v němž můžete splatit peníze zdarma, pokud ho přesáhnete, navýší se vám úvěr o úroky podle ceníku banky.

Výhody kreditní karty

Můžete ji sjednat online z pohodlí domova

Můžete nakupovat i když na vlastní (debetní) kartě nemáte peníze

Nemusíte u sebe nosit hotovost

Na co si dát u kreditní karty pozor?

Na včasné splacení peněz za domluvené období

Na přečerpání zůstatku na kartě

Na výběry z bankomatu, které jsou obvykle vysoce zpoplatněné

Kontokorent je rozšířením

Další podstatnou funkcí debetní karty je tzv. kontokorent. Ten umožňuje čerpání finančních prostředky i tzv. do mínusu. Jde o druh úvěru, který vám banka může poskytnout, pokud máte nečekané výdaje a nedostatek peněz na účtu – například před výplatou. Můžete ho mít k dispozici neustále a využívat jej opakovaně, stačí si o něj u banky zažádat a doložit potřebné podklady jako je potvrzení o příjmech.