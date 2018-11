LeasePlanGo ‒ ideální cesta k operativnímu leasingu pro podnikatele a malé firmy

Hlavně živnostníci a menší podniky si pořizují auta na operativní leasing pomocí e-shopu LeasePlan Go.

Společnost LeasePlan jej provozuje čtyři roky. Za tu dobu si jeho prostřednictvím vybraly vůz tisíce uživatelů. „Zájem je veliký. Podařilo se nám oslovit zákaznickou skupinu, která předtím stála trošku stranou pozornosti leasingových firem,“ říká Martin Brix, generální ředitel české pobočky LeasePlanu, světového lídra v oblasti správy podnikových autoparků.

Největší výhodou LeasePlan Go je jeho jednoduchost ‒ na přehledném a uživatelsky komfortním webu si zákazník může vybrat konkrétní vůz i balíčky doprovodných služeb, které zahrnují pojištění auta a jeho předepsaný servis, sezonní pneumatiky, dálniční známku, vystavení palivové karty, non-stop asistenční službu a podobně. Zároveň si na webu zvolí délku pronájmu i předpokládaný počet najetých kilometrů. Pak už jenom stačí přiložit naskenované dokumenty potřebné ke schválení smlouvy.

Cílem je, aby zájemci mohli auto využívat co nejrychleji. LeasePlan proto nabízí skladová vozidla připravená k okamžitému odběru u osvědčených dealerů. „Klienti si můžou převzít skladový automobil do několika dní od zaslání objednávky,“ doplňuje Marin Brix. V nabídce jsou přitom všechny značky a modely, které jsou významněji zastoupeny na našich silnicích. Zákazníci si ale mohou zadat i vůz do výroby.

LeasePlan Go je vhodný pro subjekty s jednotkami vozidel. Za pronájem vozu a sjednané služby platí pravidelné měsíční splátky, které jsou garantovány po celou dobu leasingu, tedy dva až pět let. Tím, že v podstatě všechny náklady rozloží do pravidelných splátek, firma eliminuje jednorázové výdaje, které jinak každé auto vyžaduje.

Vozy i služby jsou navíc nabízeny za zvýhodněných podmínek. LeasePlan Go si tak ponechává jeden ze základních atributů operativního leasingu, kterým jsou atraktivní ceny vozů, ale i následného servisu, pojištění a tak dále. „K tomu je třeba připočíst úsporu času, kterou každému podnikateli přechod na operativní leasing přinese. Veškeré problémy a povinnosti spojené s vozy totiž za něj vyřešíme my, a on se tak může věnovat své práci,“ konstatuje Martin Brix.

Po uplynutí sjednaného období uživatel vrátí vůz leasingové společnosti a může si obratem pronajmout nový. Díky tomu jezdí neustále v bezpečném, novém a moderním vozidle. To má pozitivní vliv i na jeho podnikatelskou image. Dnes už opravdu není nutné jezdit za zákazníky v letitých prolezlých ojetinách.

Podrobnou nabídku vozidel najdete na: www.leaseplango.cz